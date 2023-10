À bord d'une fusée Atlas V de United Launch Alliance, les premiers satellites du Projet Kuiper d'Amazon ont été lancés la semaine dernière dans le cadre d'une mission baptisée Protoflight. Il s'agit de deux satellites KuiperSat-1 et KuiperSat-2 qui sont des prototypes.

Déployés avec succès à une altitude de 500 km, KuiperSat-1 et KuiperSat-2 devaient rejoindre une orbite circulaire basse de 590 km. Selon Amazon, les premières étapes critiques de la mission Protoflight ont été accomplies avec succès.

" KuiperSat-1 et KuiperSat-2 fonctionnent de manière nominale. Les deux satellites sont stables en orbite, récoltent de l'énergie du Soleil, communiquent sur toutes les liaisons entre la Terre et l'espace et entre l'espace et la Terre ", déclare Rajeev Badyal, vice-président de la technologie du Projet Kuiper chez Amazon.

Tester le réseau de bout en bout

Au cours de la prochaine phase de la mission, l'enjeu sera de tester le réseau de données de bout en bout. Via le réseau terrestre d'Amazon Web Services (AWS), cela implique le routage de données depuis Internet.

Les communications se feront d'une antenne passerelle au sol jusqu'aux satellites, puis jusqu'à des antennes qui équiperont les terminaux de futurs clients sur un site d'essai, et pour l'envoi de données dans l'autre sens.

Sur la base des enseignements de la mission Protoflight, l'ambition est le lancement de premiers satellites de production pour Projet Kuiper au premier semestre 2024. D'ici fin 2024, Amazon prévoit d'ouvrir un programme bêta avec ses premiers clients commerciaux.

Pour un total de plus 3 200 satellites

D'après l'autorisation obtenue auprès de la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis pour le déploiement de sa constellation de satellites, Kuiper Systems (filiale d'Amazon) prévoit un total de 3 236 satellites en orbite terrestre basse.

Le régulateur américain des télécoms a donné jusqu'à mi-2026 pour le lancement de la première moitié des satellites de la constellation du Projet Kuiper.