Après plusieurs années dorées, Amazon fait face à une période plus complexe : la crise mondiale liée à la guerre en Ukraine combinée aux effets à retard de la crise sanitaire du Covid 19 ont eu un impact plus lourd que prévu sur les chiffres du colosse de la vente en ligne.

Amazon avait déjà procédé à un réajustement en augmentant le prix de son abonnement Prime pour faire face à la hausse des frais de transport et amortir les investissements réalisés pour doper le catalogue de son offre Prime Video.

Amazon licencie 3% de ses effectifs

Mais finalement, il faudra aller plus loin pour économiser et le licenciement se présente comme la seule alternative viable pour le groupe.

Selon le New York Times, Amazon emboiterait ainsi le pas de Meta et prévoirait de licencier 3% de ses effectifs dans le courant de cette semaine. Il s'agira là du plus important plan de licenciement de l'histoire du groupe, on parle ainsi d'environ 10 000 collaborateurs remerciés.

La publication des derniers résultats financiers d'Amazon avait entrainé une chute immédiate du cours de l'action du groupe en bourse qui était passée sous les 86$ avant de se rétablir. La valorisation du groupe est ainsi passée de 1900 milliards de dollars en juillet 2021 à 879 milliards de dollars la semaine dernière.

Les licenciements ne devraient concerner que les départements dédiés à la conception et au développement des produits propres à Amazon (enceintes Echo, Chromecast, tablettes Fire HD, FireStick...) , les équipes de développement de l'assistant vocal Alexa, ainsi que la division commerciale et les ressources humaines.