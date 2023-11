Pour la première fois présenté en 2020, le service de cloud gaming d'Amazon a connu un lent déploiement.

Amazon Luna signe aujourd'hui son arrivée en France, en plus de l'Espagne et de l'Italie. Des pays qui complètent les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada.

Une gratuité avec Amazon Prime

Amazon Luna devient une nouvelle corde à l'arc de l'abonnement Prime (et de Prime Gaming), dans la mesure où les membres Prime bénéficient d'un accès gratuit (sans surcoût) à une sélection de jeux. Ils peuvent aussi connecter leurs comptes Ubisoft pour jouer sur Luna à des titres PC Ubisoft qu'ils possèdent.

À 9,99 € par mois, l'abonnement Luna+ (avec essai gratuit de 7 jours) comprend les avantages sur Luna pour les membres Prime, mais il étoffe la proposition avec des jeux en tous genres, y compris pour les jeux PC Ubisoft.

Un abonnement Ubisoft+ est disponible à 17,99 € par mois, pour une sélection de jeux Ubisoft optimisés pour le streaming sur Luna et un accès aux derniers titres Ubisoft dès leur sortie, tandis qu'un abonnement Jackbox Games à 4,99 € par mois pour des jeux de type party game est exclusif sur Luna.

Une manette Luna avec Cloud Direct

Luna permet de jouer sur PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, appareils mobiles Android, ainsi que des Smart TV de Samsung et LG, en plus d'un accès depuis les appareils de streaming Fire TV d'Amazon.

En guise de contrôleur de jeu, le clavier et la souris, les manettes Xbox One et DualShock 4 pour PlayStation 4 ou encore le smartphone faisant office de manette virtuelle sont de la partie. Une manette Luna (39,99 € offre de lancement, puis 69,99 €) est avec technologie Cloud Direct et connexion directe aux serveurs cloud de Luna via le réseau Wi-Fi.

Hormis une latence de jeu réduite, la manette Luna permet de passer d'un écran compatible avec le service de cloud gaming à un autre de manière transparente, sans besoin d'un nouvel appairage ou autre configuration supplémentaire.