Le service de Cloud Gaming d'Amazon, Luna profite d'une nouvelle alliance stratégique majeure avec Electronic Arts. Une annonce qui s'accompagne également d'une expansion géographique en Suède, Portugal, Belgique et Luxembourg.

EA rejoint la galaxie Luna

L'arrivée des jeux EA sur Amazon Luna est une excellente nouvelle pour les abonnés. L'accord comprend non seulement les titres disponibles immédiatement, mais aussi des jeux du portfolio EA SPORTS™ prévus dans les prochains mois.

David Tinson, d'Electronic Arts, souligne : "Nous sommes ravis de nous associer à Amazon pour mettre ces jeux à la disposition de toujours plus de joueurs [...] offrant ainsi aux joueurs et aux fans de nouvelles façons de se retrouver sur les divers appareils qu'ils possèdent déjà, où qu'ils se trouvent."

Amazon Luna s'étend en Europe

En plus de l'ajout de jeux EA, Amazon Luna est désormais accessible dans quatre nouveaux pays européens : Suède, Portugal, Belgique et Luxembourg. Cela porte à 14 le nombre de pays où le service est disponible, renforçant sa présence sur le marché du cloud gaming.

Cette expansion permet à davantage de joueurs de profiter d'une bibliothèque de plus de 300 jeux sans nécessiter de matériel coûteux ni de longs téléchargements. Un simple appareil compatible suffit pour jouer, qu'il s'agisse d'un Fire TV, d'une Fire Tablet, d'un PC, d'un Mac, d'un appareil mobile iOS ou Android, ou même de certains téléviseurs intelligents Samsung et LG.

Offres et avantages pour les abonnés

Les membres Amazon Prime bénéficient d'avantages exclusifs sur Luna :

Accès permanent à Fortnite, LEGO Fortnite, Rocket Racing et Trackmania

Une sélection mensuelle rotative de jeux sur Luna, sans frais supplémentaires (WRC Generations, Overcooked! 2, Spitlings, The Jackbox Party Pack 3 et Strange Horticulture jusqu'au 31 mars)

Possibilité de lier leurs comptes Ubisoft ou GOG pour jouer à des jeux PC qu'ils possèdent déjà

Des abonnements Luna+, Ubisoft+ ou Jackbox Games sont également disponibles pour accéder à une variété encore plus grande de jeux. La manette Luna est proposée au prix de lancement de 44,99€, offrant une faible latence grâce à sa connexion directe aux serveurs cloud.

L'avenir d'Amazon Luna

Mustafa Hakim, Directeur Général d'Amazon Luna, affirme : "Luna s'engage à rendre le gaming plus facile, plus amusant, plus abordable et plus accessible pour tous.". L'accord avec EA et l'expansion en Europe témoignent de cette ambition.

Avec l'ajout régulier de nouveaux jeux, des offres attractives pour les abonnés et une disponibilité croissante, Amazon Luna se positionne comme un acteur majeur du cloud gaming, prêt à séduire un public toujours plus large. Les prochaines annonces promettent de confirmer cette tendance.