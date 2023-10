En vertu du règlement européen sur les services numériques (DSA ; Digital Services Act), Amazon publie son premier rapport de transparence. En tant que très grande plateforme comptant au moins 45 millions d'utilisateurs actifs européens par mois, Amazon est concerné pour Amazon Store. À ce titre, les obligations du DSA sont devenues contraignantes depuis le 25 août dernier.

Dans ce rapport biannuel, le géant de l'e-commerce indique que pour le premier semestre 2023, il compte environ 181,4 millions d'utilisateurs actifs par mois à travers l'Union européenne. L'Allemagne est le premier marché du groupe avec 60,4 millions d'utilisateurs actifs par mois.

Le podium européen est complété par l'Italie avec 38,1 millions d'utilisateurs actifs par mois, puis la France avec 34,6 millions. L'Espagne est derrière, avec 25,1 millions d'utilisateurs actifs par mois.

Amazon souligne qu'il dispose de bureaux dans une cinquantaine de villes européennes, dont onze villes en Allemagne, cinq en France, cinq en Italie et deux en Espagne. Le groupe déclare qu'il exploite plus de 250 centres logistiques dans l'Union européenne.

Modération et contenus illicites

Au cours du premier semestre 2023 et en matière de modération, Amazon affirme avoir pris de sa propre initiative 274 millions de mesures, ce qui comprend des outils de modération proactifs conçus pour supprimer des contenus illicites de ses boutiques en ligne en Europe. Il y avait eu près de 418 000 signalements.

Environ 15 800 utilisateurs ont été visés par des mesures coercitives suite à la publication de contenus illégaux. En outre, Amazon a répondu à 8 863 requêtes des autorités d'États membres de l'UE pour obtenir des informations sur des utilisateurs, dont 817 requêtes des autorités françaises (4 513 pour l'Allemagne).

" Nos efforts pour identifier et aider à démanteler les organisations de contrefaçon, les courtiers de faux avis et autres fraudeurs en sont encore à leurs débuts, mais ils fonctionnent. " Dans son rapport, Amazon rappelle avoir intenté plusieurs actions en justice contre des courtiers de faux avis et avoir obtenu des fermetures.