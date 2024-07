C'est une annonce surprise de la part d'Amazon. Le groupe profite du contexte de son événement Prime Day pour introduire un nouvel appareil Echo Spot. Le réveil connecté compatible avec Alexa est néanmoins proposé pour tous, pas uniquement les membres Prime d'Amazon qui bénéficient d'une offre promotionnelle.

L'Echo Spot n'avait pas connu de mise à niveau depuis le lancement de son modèle étiqueté 2017 et qui avait débarqué en France en 2018. Le modèle 2024 ne révolutionne pas le genre. Dans un format semi-sphérique, il dispose d'un écran tactile plus grand de 2,83" (240 x 320 pixels).

Plus imposant, le haut-parlé intégré de 44,5 mm est à large bande à l'avant et c'est un ensemble de trois micros. Des éléments disparaissent, comme la sortie audio 3,5 mm et la caméra en façade. D'autres évolutions sont une connectivité Wi-Fi 5 (au lieu de Wi-Fi 4), en plus de Bluetooth Low Energy Mesh et Matter.

Pour Alexa sur la table de chevet

Globalement, Amazon vante une qualité audio améliorée, une variété de cadrans d'horloge modulables et de nouvelles couleurs. L'affichage est avec éclairage progressif pour faciliter le réglage et la consultation des alarmes, de l'heure, de la météo, des titres de chansons en cours de lecture.

Des animations visuelles sont en rapport avec des réponses à des questions portant sur diverses thématiques. Sachant que l'Echo Spot demeure un appareil avant tout dédié à l'assistant vocal Alexa d'Amazon, y compris pour le contrôle des appareils connectés du foyer.

En matière de contrôle de la vie privée, Amazon rappelle la possibilité de voir et de supprimer les enregistrements vocaux. Un bouton d'activation / désactivation du micro reste en outre de la partie.

Prix en baisse pour l'Echo Spot

Le nouvel Echo Spot d'Amazon est au prix de 94,99 €. Pour les membres Prime, il est au prix de 54,99 € jusqu'à la fin de Prime Day le 17 juillet. À noter que le premier Echo Spot avait été lancé à 129,99 €.