Plus gros événement promotionnel du géant de l'e-commerce Amazon, le Prime Day dans son édition 2023 a eu lieu les 11 et 12 juillet. Toujours pour les membres Amazon Prime, le groupe annonce d'ores et déjà un deuxième événement commercial qui aura lieu au mois d'octobre prochain.

Après le Prime Day estival, ce seront les Prime Big Deal Days d'automne. La France fait partie des pays concernés, au même titre que la Belgique, le Canada, les États-Unis ou encore le Luxembourg, parmi un total de 19 pays*.

Pour le moment, Amazon ne donne pas de dates précises pour les Prime Big Deal Days et se contente de faire miroiter " certaines des meilleures offres de la saison. " Des détails supplémentaires seront communiqués à l'approche de l'événement.

Comme deux Prime Day dans l'année

Même si ce n'est pas officiellement un Prime Day automnal, c'est une tendance que suit Amazon depuis l'année dernière. En 2022, il y avait ainsi eu le Prime Day les 12 et 13 juillet, puis les Ventes Flash Exclusives Prime les 11 et 12 octobre.

Pour le Prime Day 2023, Amazon a souligné que le premier jour de cette opération commerciale avait été le plus important jour de l'histoire pour les ventes de l'entreprise. Lors de l'édition 2023, ce sont plus de 375 millions de produits qui ont été achetés. Les consommateurs auraient économisé plus de 2,5 milliards de dollars avec les offres.

En France, l'abonnement Amazon Prime coûte 69,90 € par an ou 6,99 € par mois (et une période d'essai gratuit de 30 jours). Avec essai gratuit de 90 jours, l'offre spéciale à destination des étudiants est à 34,95 € par an ou 3,49 € par mois.

* Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Singapour et Suède.