Les membres Amazon Prime peuvent donc depuis minuit ce 11 juillet profiter de l'édition 2023 du Prime Day qui se déroulera donc ces 11 et 12 juillet pour 48 heures de folles promotions.

Pour rappel, l'abonnement Amazon Prime coûte 69,90 € par an ou 6,99 € par mois (et une période d'essai gratuit de 30 jours). Avec essai gratuit de 90 jours, l'offre spéciale à destination des étudiants est à 34,95 € par an ou 3,49 € par mois (24 € par an et 2,99 € par mois auparavant).

Pendant ce Prime Day 2023, les membres Prime Gaming ont également la possibilité de récupérer des classiques du jeu vidéo et du contenu pour des titres populaires, et ce jusqu'au 11 juillet.

Amazon annonçait déjà la couleur il y a quelques jours :