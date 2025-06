En saison estivale, le Prime Day est l'événement shopping phare d'Amazon. Pour cette année 2025, le coup d'envoi sera donné le 8 juillet à 00h01 et jusqu'au 11 juillet à 23h59. Pour la première fois, le Prime Day s'étalera sur quatre jours.

Une durée record pour le Prime Day

Le géant de l'e-commerce double ainsi la durée de son événement shopping à destination des abonnés Prime. Avec 96 heures au lieu de 48 heures, ce sera davantage de temps pour dénicher des pépites parmi les très nombreuses offres.

Une innovation pour cette année réside en outre dans les « Ventes Flash du jour ». Chaque journée aura sa propre thématique avec des « Offres éclair 24h » qui se renouvelleront à minuit. Une stratégie marketing qui pourrait faire mouche en créant un sentiment d'urgence.

« Prime Day s'est imposé comme un rendez-vous annuel incontournable où les membres Prime peuvent profiter de centaines de milliers d'offres exclusives sur une large sélection de produits, qu'ils préparent leur été ou anticipent les achats de la rentrée », déclare Thomas Muller, directeur Insights Europe chez Amazon.

Des offres avant le jour J

Avant même le 8 juillet prochain, Amazon permettra de se tourner vers des bons plans mettant essentiellement en avant ses propres produits et services.

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 juillet, Amazon Seconde Main fait bénéficier de 15 % de réduction sur une sélection de produits d'occasion lors du paiement pour les membres Prime.

Dès aujourd'hui, Prime Gaming permet d'obtenir gratuitement six jeux bonus : Tomb Raider I-III Remastered, Saints Row 2, Saints Row IV Re-Elected, Star Wars: Rebellion, TOEM et Dungeon of the ENDLESS: Definitive Edition.

À partir du 4 juillet, des réductions exceptionnelles concerneront une sélection d'appareils Amazon, y compris Echo, Fire TV Stick, Ring et eero.

À moitié prix pour les 18-22 ans

Dans le but d'accéder à l'ensemble des avantages Prime, les jeunes âgés de 18 à 22 ans (étudiants ou pas) peuvent bénéficier d'un essai gratuit de 3 mois qui est suivi d'un abonnement à 3,49 € par mois (ou 34,95 € par an).

L'abonnement Prime est sinon au prix de 6,99 € par mois (ou 69,90 € par an) en France. Dans le monde, Amazon revendique plus de 200 millions de membres Prime.