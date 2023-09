Après son gros événement promotionnel Prime Day début juillet, Amazon avait annoncé la tenue des Prime Big Deal Days pour l'automne. Les dates de ce deuxième événement commercial de l'année à destination des membres Amazon Prime sont désormais connues.

D'une durée de 48 heures, les Jours Flash Amazon Prime auront lieu les mardi 10 et mercredi 11 octobre. Une date qui est donc bien en amont du fameux Black Friday et pourrait être synonyme de début des achats de Noël.

" Nous souhaitons aider et guider les clients français sur Amazon.fr dans leur sélection de cadeaux, mais aussi d'achats saisonniers. Et ces offres anticipées ont vocation à leur permettre de répartir leurs achats sur les derniers mois de l'année ", déclare Frédéric Duval, le patron d'Amazon France.

Les appareils Amazon mis en avant

Amazon évoque des offres à prix réduits parmi des marques comme HP, Philips Hue ou Xiaomi. Les produits essentiels du quotidien, l'électronique, la maison, l'électroménager et les jouets font partie des catégories concernées par des économies à réaliser.

Les appareils Amazon ne sont évidemment pas oubliés et des offres anticipées sont détaillées en avant-première : Echo Buds (2e génération) à partir de 54,99 €, Blink Outdoor (Système à 1 caméra) + Blink Mini Pan-Tilt (1 caméra) à 60 €, Blink Mini Pan-Tilt (1 caméra) + Blink Mini Indoor (1 caméra) à 48,99 € et routeur Wi-Fi 6 maillé eero 6 avec hub Zigbee intégré à 64,99 €.

L'abonnement Amazon Prime coûte 69,90 € par an ou 6,99 € par mois et propose une période d'essai gratuit de 30 jours. Avec essai gratuit de 90 jours, l'offre spéciale Prime Student à destination des étudiants est à 34,95 € par an ou 3,49 € par mois.