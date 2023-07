Aujourd'hui et durant la période du Amazon Prime Day, les ordinateurs portables sont à l'honneur et affichent de belles remises. Nous vous avons concocté une sélection des meilleures d'entre elles et nous allons vous les présenter.

Commençons par le PC portable HP Victus 16-d0022sf. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran de 16,1" FHD 144 Hz à une définition de 1920 x 1080 px. Il possède un processeur Intel Core i5 11400H couplé à 16 Go de RAM et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. Windows 11 est installé d'origine sur son disque SSD de 512 Go.

Ce PC portable HP Victus 16-d0022sf est proposé à 789 € au lieu de 1199 € soit 34% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.

D'autres ordinateurs portables sont également à prix réduit comme :



Et n'oubliez pas de consulter les promotions sur l'audiovisuel à l'occasion du Amazon Prime Day ainsi que les aspirateurs à prix réduit du Amazon Prime Day.