Si les événements promotionnels s'enchaînent, Amazon n'est pas décidé à renoncer à son rendez-vous phare. D'ores et déjà, le géant de l'e-commerce annonce la tenue estivale d'un 10e événement Prime Day. Pas de date précise pour le moment, si ce n'est pour le mois de juillet prochain.

Les pays concernés sont : Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, France, Inde, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Turquie.

Amazon promet de bonnes affaires à réaliser et des offres exclusives. Prime Day est pour rappel un événement promotionnel qui se destine aux membres Amazon Prime. L'abonnement Amazon Prime est au tarif de 69,90 € par an ou 6,99 € par mois (et une période d'essai gratuit de 30 jours).

Après un record en 2023

" Nous travaillons d'arrache-pied pour présenter d'autres économies encore plus importantes dans l'événement Prime Day de cette année ", assure Amazon. Le groupe souligne que le Prime Day de 2023 avait été le plus gros de l'histoire d'Amazon.

D'après Amazon, les membres Prime avaient acheté plus de 375 millions d'articles dans le monde entier. Ils auraient économisé plus de 2,5 milliards de dollars sur des millions d'offres via les Amazon Stores.

Les offres promotionnelles à l'origine du plus de ventes comprenaient le Fire TV Stick d'Amazon, un baume à lèvre de Laneige, les AirPods d'Apple, un détacheur portable de Bissel. Un classement qui peut surprendre.