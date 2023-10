Amazon a donc lancé depuis minuit son Prime Day sur cette page dédiée, avec de nombreuses offres promotionnelles disponibles uniquement ces 10 et 11 octobre.

Pour rappel, ces offres ne sont accessibles exclusivement qu'aux seuls membres Prime, service facturé 69,90 € par an ou 6,99€ par mois et qui permet d'accéder à de nombreux avantages. Et si vous n'êtes pas encore abonné, libre à vous de tester le service gratuitement pendant 30 jours.

Sélection de smartphones





Et pour vous aider à trouver le smartphone de vos rêves au meilleur prix, découvrez ci-dessous notre sélection chez Amazon dans le cadre de cet événement :

Samsung

Apple



HONOR



Google

Xiaomi



Sony



OnePlus



realme



Ulefone



OUKITEL



Toutes les promotions de cette opération Les Jours Flash Prime sont accessibles sur cette page dédiée.

Et nous vous invitons à consulter notre TOP 25 des promotions les plus intéressantes de ce Prime Day !