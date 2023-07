SwitchBot, une marque connue dans le monde de la domotique à intégrer sur de l'existant, propose une large gamme de produits servant à automatiser certaines tâches dans votre maison. Que ce soit pour verrouiller une porte, baisser les stores ou encore tirer les rideaux de façon automatisée ou contrôlée, leur matériel saura vous satisfaire.

Notons qu'à l'occasion du Prime Day, qui se déroulera du 11 au 12 juillet 2023, vous pourrez bénéficier de 25 % de réduction sur tous les produits de la marque chez Amazon. Vous pourrez également appliquer le code YCSWITCHBOT pour gagner 5% supplémentaire sur votre commande.

De même, mais cette fois-ci sur le site officiel de la marque et du 4 au 12 juillet, vous aurez également accès à 25% de réduction sur n'importe quel article de la marque SwitchBot, et aussi 5% de réduction supplémentaire toujours avec le code YCSWITCHBOT valable jusqu'au 30 juillet 2023.





Commençons cette sélection avec le poussoir de rideau intelligent SwitchBot. Ce petit robot ouvre et ferme vos rideaux lorsque vous lui demandez. De plus, vous pouvez configurer le temps d'ouverture afin qu'il travaille seul et referme ce qu'il a ouvert après x temps. Tout ceci se configure sur l'APP et est reliable sur Alexa et Google assistant, par exemple.

Ce poussoir de rideau intelligent SwitchBot est vendu 59,50 € au lieu de 85 € soit 30% de réduction chez Amazon avec le code YCSWITCHBOT. La livraison est offerte sous 24 heures.





Poursuivons avec la serrure de porte électronique SwitchBot. Ce mécanisme de dernière technologie vient recouvrir votre clé sur la porte afin de la faire tourner dans un sens, ou dans l'autre, selon vos besoins. Il est piloté via l'application mobile et accepte même le WiFi Bridge.

Cette serrure de porte électronique SwitchBot est soldée à 90,99 € au lieu de 129,99 € soit 30% de remise immédiate chez Amazon, avec le code YCSWITCHBOT. La livraison ne vous coutera pas un centime de plus, le lendemain au pied de votre porte.



Enchainons avec l'interrupteur intelligent SwitchBot. Ce mécanisme, contrôlable par l'appli dédiée, se déplace de haut en bas afin d'allumer ou éteindre la lumière de la pièce de votre choix. Une minuterie est configurable et vous pouvez le connecter à Alexa et Google Home.

Cet interrupteur intelligent SwitchBot est soldé 20,99 € au lieu de 29,99 € soit 30% de remise immédiate sur Amazon, avec le code YCSWITCHBOT.





Continuons avec le thermomètre / hygromètre SwitchBot. Cet appareil de mesure est certifié IP65 ce qui le rend étanche à la poussière et à l'eau. Vous pouvez le placer aussi bien en intérieur qu'en extérieur, et consulter les relevés en Bluetooth à une distance maximale de 120 mètres.

Ce thermomètre / hygromètre SwitchBot est proposé à 13,99 € au lieu de 19,99 €, soit 30% de ristourne chez Amazon, avec le code YCSWITCHBOT. La livraison est gratuite pour le lendemain.





Par la suite, parlons de la caméra de surveillance SwitchBot 2K. Comme son nom l'indique, cette IP cam capture des images à une définition 2K et se connecte en WiFi sur votre réseau domestique. Les images sont consultables de partout, avec l'application dédiée. Vous pouvez également stocker les clichés / vidéos enregistrées dans une carte SD allant jusqu'à 256 Go.

Cette caméra de surveillance SwitchBot 2K est commercialisée 34,99 € au lieu de 49,99 € soit 30% d'économie chez Amazon, avec le code YCSWITCHBOT. La livraison ne cous coutera pas un centime de plus, sous 24 heures.





Terminons enfin par le store vénitien motorisé SwitchBot Blind Test. Cet appareil automatisé adapte l'ouverture de vos stores selon l'intensité de lumière et la hauteur du soleil. Il se pilote via une application dédiée et se connecte à vos assistants vocaux préférés. Il est alimenté par un panneau solaire inclus.

Ce store vénitien motorisé SwitchBot est proposé, après coupons, à 48,99 € au lieu de 69,99 € soit 30% de réduction chez Amazon, avec le code YCSWITCHBOT. La livraison est gratuite pour le lendemain.





Pour rappel, toutes ces promotions sont également disponibles directement sur le site officiel de la marque.