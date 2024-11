Le mois de novembre est là, et Amazon compte bien gâter les joueurs avec pas moins de 24 jeux offerts sur sa plateforme Prime Gaming.

Amazon a de nouveau prévu un mois assez chargé pour ses abonnés avec une solide liste de jeux offerts via sa plateforme Prime Gaming.

L'ancien Twitch Prime propose ainsi une sélection de 24 jeux offerts pour ce mois de novembre dont quelques grosses productions et petites pépites. Rappelons que l'abonnement Prime Gaming est intégré à l'abonnement Amazon Prime qui est facturé 69,90€ par an ou 6,99€ par mois et propose notamment la livraison gratuite en 24h sur la plateforme de vente en ligne.

Voici donc le programme de ce mois de novembre sur la plateforme :

1er novembre

Marvel’s Guardians of the Galaxy



Mafia : Definitive Edition

7 novembre

Dishonored Definitive Edition



Duck Paradox



Close To The Sun



Disney Pixar Cars



Bang Bang Racing



Snakebird Complete

14 novembre

Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men Collector’s Edition



Chasm: The Rift



House of Golf 2



Tomb Raider : Anniversary



Blade of Darkness

21 novembre

Max: The Curse of Brotherhood



Overcooked: Gourmet Edition



Gloomy Tales: One-Way Ticket Collector’s Edition



Super Meat Boy



Moonscars



RIOT – Civil Unrest