La fin d'année a été riche en jeux à télécharger via le service Prime Gaming d'Amazon proposant toujours des titres connus et moins connus au téléchargement et à garder par la suite et ajoutant en cours de mois une sélection supplémentaire à l'occasion du lancement de sa série Secret Level consacrée aux jeux vidéo.

Alors que le mois de janvier est bien entamé, la liste des jeux proposés vient seulement d'être diffusée. Cette fois, 16 titres seront proposés en plusieurs fois (outs les jeudis), toujours partagés entre les plateformes Amazon Games App, Epic Games Store et GOG.

Les jeux téléchargés sont ensuite disponibles de façon permanente, même en cas de suspension du compte Amazon. La liste des jeux Prime Gaming est donc la suivante :

Disponibles maintenant

Eastern Exorcist (Epic Games Store)

(Epic Games Store) The Bridge (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Bioshock 2 remastered (GOG)

(GOG) Spirit Mancer (Amazon Games App)

(Amazon Games App) SkyDrift Infinity (Epic Games Store)

16 janvier

GRIP (GOG)

(GOG) SteamWorld Quest : Hand of Gilgamesh (GOG)

(GOG) Are You Smarter Than A 5th Grader (Epic Games Store)

23 janvier

Deus Ex GOTY Edition (GOG)

(GOG) To the Rescue! (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Star Stuff (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Spitlings (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Zombie Army 4 : Dead Wars (Epic Games Store)

30 janvier

Ender Lilies : Quietus of the Knights (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Blood West (GOG)

(GOG) Super Meat Boy Forever (Epic Games Store)

Des jeux aussi sur le cloud gaming Amazon Luna

Amazon propose également une nouvelle série de jeux à essayer pendant un mois sur son service de cloud gaming Amazon Luna pour les abonnés Amazon Prime, sans abonnement supplémentaire.

En janvier, les titres accessibles (jeux permanents Epic Games et jeux disponibles sur le mois en cours) sont :