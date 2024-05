Avec le mois de juin qui se profile, le service Prime Gaming d'Amazon va proposer une nouvelle liste de jeux à récupérer gratuitement pour les abonnés Prime dans le cadre des divers services proposés en plus de la livraison rapide de colis.

Avant cela, Amazon annonce l'arrivée d'un titre de dernière minute sur le mois de mai avec la mise à disposition du jeu The Lullaby of Life (via la plateforme GOG) qui restera disponible tout au long du mois de juin.

De son côté, le service de cloud gaming Amazon Luna renouvelle également la liste des jeux accessibles librement durant un mois avec :

Metro Exodus

Bee Simulator

Fallout New Vegas : Ultimate Edition

Fallout 3 : Game of the Year Edition

LEGO Fortnite

Fortnite Battle Royale

Fortnite Festival

Rocket Racing

Trackmania

Des jeux à récupérer en juin

Pour le service Prime Gaming proprement dit, une nouvelle liste de jeux sera proposée en juin. Plutôt qu'une diffusion tout au long du mois, elle est rassemblée cette fois autour de deux journées.

6 juin

Star Wars : Battlefront II (GOG)

(GOG) Weird West Definitive Edition (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Genesis Noir (Amazon Games)

13 juin

Everdream Valley (Amazon Games)

(Amazon Games) Mythforce (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Blast Brigade vs The Evil Legion of Dr. Dread (GOG)

(GOG) Projection : First Light (Amazon Games)

Et comme toujours, le service Prime Gaming permet de récupérer différents contenus en jeu gratuitement sur des titres MMO pour avancer dans le jeu ou comme objets cosmétiques. Il donne également accès gratuitement pendant un mois à une chaîne Twitch.