Le service Prime Gaming d'Amazon permet de profiter chaque mois d'une sélection de jeux à télécharger gratuitement pour les abonnés Amazon Prime, avec des titres connus et des jeux indépendants à découvrir.

Comme d'habitude, la sélection se déploiera en plusieurs fois durant le mois avec une nouvelle fournée tous les jeudis, en provenance des plates-formes Epic Games Store, GOG, Amazon Games App, Microsoft Store ou Legacy. Il faudra donc disposer d'un compte (gratuit) sur ces plates-formes pour en profiter.

Parallèlement, le cloud gaming Amazon Luna n'est pas oublié avec des titres à découvrir durant le mois, comme WRC : Generations Fully Loaded Edition , Overcooked! 2, Spitlings, The Jackbox Party Pack 3 ou Strange Horticulture, en plus des jeux édités par Epic (Fortnite, Rocket Racing, Trackmania...) et des titres Fallout 3 et Fallout New Vegas.

Que propose la sélection de jeux Prime Gaming pour le mois de mars 2025 ?

Déjà disponible

Saints Row : The Third Remastered (GOG)

(GOG) Mafia II : Definitive Edition (GOG)

(GOG) Crime Boss : Rockay City (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Naheulbeuk's Dungeon Master (Amazon Games App)

13 mars

Wall World (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Syberia : The World Before (GOG)

(GOG) Endling - Extinction is forever (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Beholder 3 (Amazon Games App)

20 mars

Wolfenstein : The Old Blood (Microsoft Store, pour PC et Xbox)

(Microsoft Store, pour PC et Xbox) Mutazione (GOG)

(GOG) Figment 2 : Creed Valley (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Legacy of Kain : Defiance (GOG)

(GOG) Mortal Shell (Epic Games Store)

27 mars