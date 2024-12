Amazon a déjà annoncé la liste des 18 jeux PC à récupérer gratuitement pour les abonnés Prime sur son service Prime Gaming pour le mois de décembre, constituant déjà une belle petite collection.

Mais comme la firme l'avait fait cet été en associant la mise à disposition de jeux sur le thème du Seigneur des Anneaux au lancement de la saison 2 de la série Les Anneaux de pouvoir, Amazon profite du lancement de la série d'animation Secret Level sur Prime Video ce 10 décembre pour ajouter des jeux bonus à récupérer via Prime Gaming.

Secret Level est une série en 15 épisodes rendant hommage aux jeux vidéo et aux joueurs, dans la lignée de la série Love, Death + Robots et ses mini-histoires distinctes à chaque épisode. La liste supplémentaire tourne beaucoup autour de l'univers de Warhammer et des jeux d'aventure :

Disponible maintenant

The Outer Worlds (GOG)

(GOG) Spelunky (GOG)

(GOG) Space Hulk : Deathwing - Enhanced Edition (Amazon Games)

(Amazon Games) Warhammer 40,000 : Space Marine (Amazon Games)

(Amazon Games) Warhammer 40,000 : Enhanced Edition (GOG)

(GOG) Neverwinter Nights : Enhanced Edition (GOG)

(GOG) Baldur's Gate : Enhanced Edition (GOG)

Edition (GOG) Necromunda : Hired Gun (Epic Games)

12 décembre

Warhammer 40,000 : Dawn of War II (Amazon Games, mode solo uniquement)

Par ailleurs, Amazon donne la possibilité de jouer au titre Mega Man 11 dont l'univers est mis en valeur dans Secret Level, via son service de cloud gaming Amazon Luna, en plus des jeux précédemment annoncés