Après un mois de juillet marqué par le Prime Day qui a apporté son lot spécial de jeux, Amazon propose pour le mois d'août une nouvelle liste de jeux à télécharger gratuitement via le service Prime Gaming.

Même au coeur de l'été, le service fait le plein de nouveaux titres, pas forcément très récents mais explorant différents genres pour répondre à tous les goûts. Les jeux proviennent ce mois-ci essentiellement des plateformes GOG et Legacy, avec quelques titres venant d'Epic et d'Amazon Games.

Amazon Prime Gaming aout 2025

Comme toujours, les nouveaux jeux à télécharger gratuitement seront proposés progressivement tous les jeudis, selon le calendrier suivant :

Déjà disponible

  • Sid Meier's Civilization® III Complete (GOG)
  • THIEF: Definitive Edition (GOG)
  • The Academy: The First Riddle (Amazon Games App)

14 août

  • FATE: The Traitor Soul (GOG)
  • Filthy Animals (Epic Games Store)
  • Tin Hearts (GOG)
  • Necroking (GOG)

21 août

  • Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (Amazon Games App)
  • Silver Box Classics (GOG)

28 août

  • Heroes of Loot 2 (GOG)
  • Fantasy Empires (GOG)
  • City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector's Edition (Legacy)

Du nouveau également pour le cloud gaming Luna

Le service de cloud gaming Amazon Luna propose également de nouveaux jeux à essayer durant le mois d'août :

Amazon Luna aout 2025

  • Saints Row®: The Third™
  • Smurfs Kart
  • The Smurfs - Mission Vileaf
  • Garfield Lasagna Party
  • SkateBIRD
  • Monster Truck Championship - Rebel Hunter Edition
  • Overcooked! 2
  • El Hijo
  • Giana Sisters: Twisted Dreams
  • Monster Harvest
  • Oddsparks: An Automation Adventure
  • Dungeons of Hinterberg
  • Windjammers 2
  • THE KING OF FIGHTERS '97 GLOBAL MATCH

On retrouvera en outre les jeux d'Epic Games comme Fortnite ou Trackmania, ainsi que des titres à demeure comme Fallout 3 :GOTY, Fallout New Vegas Ultimate Edition ou Rainbow 6 Siege.