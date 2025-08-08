Après un mois de juillet marqué par le Prime Day qui a apporté son lot spécial de jeux, Amazon propose pour le mois d'août une nouvelle liste de jeux à télécharger gratuitement via le service Prime Gaming.
Même au coeur de l'été, le service fait le plein de nouveaux titres, pas forcément très récents mais explorant différents genres pour répondre à tous les goûts. Les jeux proviennent ce mois-ci essentiellement des plateformes GOG et Legacy, avec quelques titres venant d'Epic et d'Amazon Games.
Comme toujours, les nouveaux jeux à télécharger gratuitement seront proposés progressivement tous les jeudis, selon le calendrier suivant :
Déjà disponible
- Sid Meier's Civilization® III Complete (GOG)
- THIEF: Definitive Edition (GOG)
- The Academy: The First Riddle (Amazon Games App)
14 août
- FATE: The Traitor Soul (GOG)
- Filthy Animals (Epic Games Store)
- Tin Hearts (GOG)
- Necroking (GOG)
21 août
- Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (Amazon Games App)
- Silver Box Classics (GOG)
28 août
- Heroes of Loot 2 (GOG)
- Fantasy Empires (GOG)
- City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector's Edition (Legacy)
Du nouveau également pour le cloud gaming Luna
Le service de cloud gaming Amazon Luna propose également de nouveaux jeux à essayer durant le mois d'août :
- Saints Row®: The Third™
- Smurfs Kart
- The Smurfs - Mission Vileaf
- Garfield Lasagna Party
- SkateBIRD
- Monster Truck Championship - Rebel Hunter Edition
- Overcooked! 2
- El Hijo
- Giana Sisters: Twisted Dreams
- Monster Harvest
- Oddsparks: An Automation Adventure
- Dungeons of Hinterberg
- Windjammers 2
- THE KING OF FIGHTERS '97 GLOBAL MATCH
On retrouvera en outre les jeux d'Epic Games comme Fortnite ou Trackmania, ainsi que des titres à demeure comme Fallout 3 :GOTY, Fallout New Vegas Ultimate Edition ou Rainbow 6 Siege.