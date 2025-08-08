Après un mois de juillet marqué par le Prime Day qui a apporté son lot spécial de jeux, Amazon propose pour le mois d'août une nouvelle liste de jeux à télécharger gratuitement via le service Prime Gaming.

Même au coeur de l'été, le service fait le plein de nouveaux titres, pas forcément très récents mais explorant différents genres pour répondre à tous les goûts. Les jeux proviennent ce mois-ci essentiellement des plateformes GOG et Legacy, avec quelques titres venant d'Epic et d'Amazon Games.

Comme toujours, les nouveaux jeux à télécharger gratuitement seront proposés progressivement tous les jeudis, selon le calendrier suivant :

Déjà disponible

Sid Meier's Civilization® III Complete (GOG)

(GOG) THIEF: Definitive Edition (GOG)

(GOG) The Academy: The First Riddle (Amazon Games App)

14 août

FATE: The Traitor Soul (GOG)

(GOG) Filthy Animals (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Tin Hearts (GOG)

(GOG) Necroking (GOG)

21 août

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Silver Box Classics (GOG)

28 août

Heroes of Loot 2 (GOG)

(GOG) Fantasy Empires (GOG)

(GOG) City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector's Edition (Legacy)

Du nouveau également pour le cloud gaming Luna

Le service de cloud gaming Amazon Luna propose également de nouveaux jeux à essayer durant le mois d'août :

Saints Row®: The Third™

Smurfs Kart

The Smurfs - Mission Vileaf

Garfield Lasagna Party

SkateBIRD

Monster Truck Championship - Rebel Hunter Edition

Overcooked! 2

El Hijo

Giana Sisters: Twisted Dreams

Monster Harvest

Oddsparks: An Automation Adventure

Dungeons of Hinterberg

Windjammers 2

THE KING OF FIGHTERS '97 GLOBAL MATCH

On retrouvera en outre les jeux d'Epic Games comme Fortnite ou Trackmania, ainsi que des titres à demeure comme Fallout 3 :GOTY, Fallout New Vegas Ultimate Edition ou Rainbow 6 Siege.