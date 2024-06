Le service Prime Gaming aura un dispositif particulier sur le mois de juillet pour proposer des jeux en téléchargement gratuit aux abonnés Prime. Amazon a dévoilé il y a quelques jours une liste de titres qui arriveront petit à petit en amont de l'événement Prime Days des 16 et 17 juillet avec 15 jeux à récupérer au total.

Cela a débuté le 27 juin avec quatre premiers titres qui seront suivis par de nouveaux jeux proposés les 3 et 11 juillet en provenance des plates-formes Amazon Games, Epic Games Store et GOG.

Encore des jeux à télécharger en juillet

Mais ce n'est pas fini puisque Prime Gaming va compléter le mois avec six jeux supplémentaires dont la disponibilité sera étalée sur deux dates : 18 et 25 juillet. Le complément de la liste de juillet sera le suivant :

18 juillet

Youtubers Life 2 (Amazon Games)

(Amazon Games) Maneater (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Baldur's Gate : Enhanced Edition (Amazon Games)

25 juillet

Cat Quest II (GOG)

(GOG) Midnight Flight Express (GOG)

(GOG) Masterplan Tycoon (Amazon Games)

Entre les 15 jeux en amont des Prime Days et les 6 jeux supplémentaires annoncés, cela fera un total de 21 titres récupérables en seulement un mois avec Prime Gaming.

A ceci s'ajoute la possibilité de profiter de contenus bonus in-game pour certains titres MMO et de tester des jeux via le service de cloud gaming Amazon Luna pour jouer sans se préoccuper de la configuration nécessaire et avec une manette ou l'application Luna sur smartphone pour piloter les jeux.

Pour le mois de juillet sont à l'honneur des titres comme LEGO Pirates of the Caribbean : The Video Game, Spells & Secrets, Strayed Lights et A Little Golf Journey.