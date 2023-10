Comme tous les mois, les abonnés au service Amazon Prime Gaming vont pouvoir profiter de jeux PC à récupérer gratuitement. Pour le mois de novembre, la sélection est encore éclectique en s'intéressant à des genres différents, avec quelques grosses licences et des productions moins connues.

A côté de cela, Prime Gaming propose toujours du contenu en jeu pour différents titres, qu'il s'agisse d'articles virtuels ou d'éléments permettant de progresser plus rapidement dans les jeux.

Du contenu pour Cyberpunk 2077, du jeu Star Wars

On pourra ainsi trouver du contenu pour Fall Guys, League of Legends, Battlefield 2042 ou Diablo IV mais aussi, à la fin du mois, un objet spécial pour fêter la sortie de l'extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 avec le fusil à pompe Amstaff Power.

Du côté des jeux à récupérer gratuitement tout au long du mois de novembre 2023 sur Amazon Prime Gaming, il y aura de nouveau de la diversité, le clou du spectacle venant avec Star Wars : Knights of the Old Republic.

La listes des jeux à récupérer en novembre

Comme toujours, les jeux à télécharger seront diffusés petit à petit tout au long du mois selon le calendrier suivant et à récupérer sur différents portails de téléchargement :

2 novembre / RAGE 2 : Deluxe Edition (Epic Games Store)

(Epic Games Store) 9 novembre / Centipede : Recharged (Epic Games Store)

(Epic Games Store) 10 novembre / Evan's Remains (Amazon Games App)

(Amazon Games App) 16 novembre / Behind the Frame : The Finest Scenery (Amazon Games App)

(Amazon Games App) 16 novembre / Star Wars : Knights of the Old Republic (Amazon Games App)

(Amazon Games App) 22 novembre / The Dungeon of Naheulbeuk : The Amulet of Chaos (Amazon Games App)

(Amazon Games App) 23 novembre / Black Widow : Recharged (Epic Games Store)

(Epic Games Store) 30 novembre / Orten Was the Case (Amazon Games App)

(Amazon Games App) 30 novembre / Caverns of Mars : Recharged (Epic Games Store)

Pour récupérer les jeux, il faut disposer d'un compte Amazon Prime valide et d'un compte Epic Games Store (gratuit) pour les titres le nécessitant avant de pouvoir les retrouver dans la bibliothèque personnelle et les télécharger.