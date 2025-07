Le mois de juillet marque le début des vacances estivales mais aussi le grand événement Prime Day d'Amazon pour faire de bonnes affaires. C'est aussi l'occasion de mettre en avant son service de téléchargement de jeux Prime Gaming avec une nouvelle liste de jeux à récupérer gratuitement pour les abonnés Prime et de renouveler les jeux à l'essai sur le service de cloud gaming Luna.

Prime Gaming : une liste avec des surprises pour le Prime Day

En préparation du Prime Day qui débutera le 8 juillet, Amazon propose déjà plusieurs titres à récupérer gratuitement sur son portail Prime Gaming :

Saint Rows IV : Re-Elected

Star Wars : Rebellion

Saint Rows 2

TOEM

Dungeon of the Endless Definitive Edition

Tomb Raider I-III Resmatered Starring Lara Croft

A ceci s'ajoute une première liste de jeux annoncés qui seront proposés durant le mois avec des nouveautés tous les jeudis :

Déjà disponible

Boxes : Lost Fragments (Epic Games Store)

Paquerette Down the Bunburrows (Epic Games Store)

17 juillet

Endless Space 2 Definitive Edition (Amazon Games App)

Besiege : The Splintered Sea DLC (Amazon Games App)

24 juillet

Venba (GOG)

I Love Finding Wild Friends Collector's Edition (Legacy)

La liste est courte mais Amazon va sans doute comme l'an dernier compléter la sélection avec des titres surprise durant le Prime Day (du 8 au 11 juillet). Il faudra rester à l'écoute.

Amazon Luna : nouvelle liste + des guests

Amazon renouvelle également l'offre de son service de cloud gaming Luna. Les abonnés Prime peuvent ainsi accéder à une nouvelle sélection de titres pendant un mois et à certains jeux récents durant une journée ou un week-end.

Outre les titres permanents (Fortnite, Rocket Racing, Trackmania, Fallout 3 et New Vegas), il est possible de découvrir les jeux suivants :

Death Stranding Director's Cut

Smurfs - Mission Vileaf

World War Z

Hollow Knight

Monster Truck Championship - Rebel Hunter Edition

DUSK

Tiny Lands

CLeM

Worms Crazy Golf

Get Packed : Couch Chaos

QUBE 10th Anniversary

Parmi les invités temporaires, on trouve :

jusqu'à 13 juillet : Resident Evil 2

du 5 au 7 juillet : Need for Speed Unbound

les 20 et 21 juillet : EA Sports FC 25

Les 26 et 27 juillet : EA Sports FC 25

Comme toujours, les jeux téléchargés sur Prime Gaming sont obtenus de façon permanente. Il suffira de disposer d'un compte sur les différentes plates-formes pour pouvoir les télécharger et les retrouver dans sa bibliothèque. A vous de jouer !