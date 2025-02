Le service Prime Gaming d'Amazon permet de télécharger des jeux gratuitement (et de les garder !) grâce à une liste renouvelée chaque mois. En parallèle, il est possible de découvrir des jeux en streaming (donc sans nécessiter de grosse configuration PC locale) pour un mois via le service Amazon Luna.

En février, la liste est donc renouvelée avec toujours un choix de titres très connus et plus confidentiels pour répondre à tous les goûts. Comme à chaque fois, les titres seront disponibles en plusieurs fois avec de nouvelles fournées tous les jeudi et il y aura du beau monde pour compléter sa collection, principalement via les plates-formes Amazon Games App, Epic Games Store, GOG et Legacy :

Disponible maintenant

Bioshock Infinite Complete Edition (GOG)

(GOG) Surf World Series (Amazon Games App)

(Amazon Games App) AK-xolotl : Together (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Sands of Aura (Epic Games Store)

(Epic Games Store) The Talos Principle : Gold Edition (GOG)

13 février

Stunt Kite Party (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Les Schtroumpfs 2 - Le Prisonnier de la Pierre Verte (GOG)

(GOG) Hardspace : Shipbreaker (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Lysfanga : The Time Shift Warrior (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Dark Sky (GOG)

20 février

Wolfenstein : Youngblood (Microsoft Store)

(Microsoft Store) El Hijo : A Wild West Tale (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Colt Canyon (GOG)

(GOG) Republic of Jungle (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Royal Romances : Cursed Hearts Collector's Edition (Legacy)

27 février

Deus Ex : Human Revolution - Director's Cut (GOG)

(GOG) Night Reverie (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Sine Mora EX (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Redemption Reapers (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Yes, Your Grace (GOG)

Du côté du cloud gaming avec Amazon Luna, on retrouvera les jeux à demeure d'Epic et plusieurs titres jouables jusqu'à la fin du mois :