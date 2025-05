Le service Prime Gaming d'Amazon, inclus dans l'offre Prime, permet de récupérer gratuitement chaque mois une sélection de jeux, de grands titres AAA à des jeux indie mis en valeur pour l'occasion.

Pour le mois de mai, Amazon proposera plus de 20 jeux à récupérer tout au long du mois. Pour bien débuter, l'accent est mis sur la franchise Star Wars avec plusieurs titres proposés. Cela passe également par une mise en avant du service de cloud gaming Amazon Luna qui a accueilli pour 24 heures Star Wars Jedi : Fallen Order.

Comme toujours, la sélection de jeux se dévoilera en plusieurs temps avec plusieurs nouveaux titres proposés chaque jeudi et récupérables via les plates-formes Amazon Games, Epic Games Store, GOG, Legacy et Microsoft Store (PC et Xbox).

Pour le mois de mai 2025, la liste des jeux en téléchargement gratuit sur Prime Gaming pour les abonnés Prime est la suivante :

Disponible

Star Wars Galactic Battlegrounds Saga (GOG)

(GOG) L EGO Star Wars - The Complete Saga (GOG)

(GOG) Styx : Master of Shadows (GOG)

(GOG) The Invisible Hand (Amazon Games)

8 mai

Wolfenstein II : The New Colossus - Digital Deluxe Edition (Microsoft Store - PC/Xbox)

(Microsoft Store - PC/Xbox) Amnesia Rebirth (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Hypnospace Outlaws (GOG)

(GOG) Doors - Paradox (Epic Games Store)

15 mai

Saints Row : Gat out of Hell (GOG)

(GOG) Endless Legend Definitive Edition (Amazon Games)

(Amazon Games) Golf with your friends (GOG)

(GOG) Legacy of Kain : Blood Omen 2 (GOG)

(GOG) Mail Time (GOG)

22 mai

FATE (GOG)

(GOG) Thief 2 : The Metal Age (GOG)

(GOG) Everdream Valley (Amazon Games)

(Amazon Games) Chessarama (Epic Games Store)

(Epic Games Store) The Lost Ashford Ring (Legacy)

29 mai