Le mois de septembre a été plutôt riche en jeux à télécharger gratuitement pour les utilisateurs du service Prime Gaming d'Amazon...et le mois d'octobre promet de l'être encore plus !

Halloween pointera le bout de sa citrouille à la fin du mois et la thématique de jeux inquiétants / effrayants / épouvantables est donc toute trouvée pour la sélection du mois dont beaucoup de titres tourneront autour de ces thèmes, avec une fin de liste diffusée le 31 octobre.

On trouvera donc des jeux qui font peur mais pas seulement, le choix étant éclectique et toujours à télécharger gratuitement et conservables même après résiliation du service.

La liste des jeux d'octobre 2024 sur Prime Gaming est plutôt dodue et, comme toujours, les titres seront mis à disposition en plusieurs fois dans le courant du mois, la première fournée étant déjà disponible :

Déjà disponible

Hive Jump 2 : Survivors (GOG)

(GOG) Scarf (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Tomb Raider : Legend (GOG)

(GOG) The Eternal Cylinder (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Spirit of the North (Epic Games Store)

(Epic Games Store) No Straight Roads (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Bioshock Remastered (GOG)

(GOG) Doom Eternal (Microsoft Store)

(Microsoft Store) DreadOut 2 (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Ghostbusters : Spirits Unleashed Ecto Edition (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Priest Simulator : Vampire Show (Epic Games Store)

(Epic Games Store) The Gap (Amazon Games App)

17 octobre

Mystery Box : Hidden Secrets (Legacy)

(Legacy) Vlad Circus : Descend into Madness (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Through The Darkest of Times (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Killing Floor 2 (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol (Amazon Games App)

24 octobre

Pumpkin Jack (GOG)

(GOG) The Gunk (GOG)

(GOG) Stasis : Bone Totem (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Gargoyles Remastered (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Monster Train (GOG)

(GOG) Morbid : The Seven Acolytes (Epic Games Store)

31 octobre

A plague Tale : Innocence (GOG)

(GOG) Death's Door (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Haunted Hotel : Personal Nightmare Collector's Edition (Amazon)

(Amazon) Scorn (GOG)

(GOG) Coromon (GOG)

Du côté du service de cloud gaming Amazon Luna, la selection du mois apportera également son lot de frissons avec Amid Evil, Valfaris, Perish, Dr. Fetus' Mean Meat Machine, Tormented Soul, Dusk, Mortal Shell, Doomblade, Monster Harvest, Alien Isolation et XDefiant, en plus des titres habituels d'Epic.

Pour rappel, les membres Prime Gaming peuvent découvrir et profiter de ces jeux durant le mois en cours sans avoir à les installer, les titres étant diffusés en streaming depuis le navigateur Chrome.