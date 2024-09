Qui dit début de mois dit nouvelle liste de jeux à récupérer pour les abonnés Amazon Prime sur le service Prime Gaming et nouveaux titres à découvrir sur le service de cloud gaming Amazon Luna.

Pour le mois de septembre, Le géant américain associe le lancement de nouvelles saisons de ses séries avec des jeux. Pour fêter la sortie de la deuxième saison du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du pouvoir, Amazon propose des jeux des franchises Middle Earth et LEGO axés sur le monde du Seigneur des Anneaux (mais pas seulement).

La diffusion de l'épisode 6 le 19 septembre sera l'occasion de proposer par exemple LEGO : The Hobbit le même jour. La franchise Borderlands sera également à l'honneur avec plusieurs titres proposés durant le mois.

Comme toujours, les jeux à télécharger seront disponibles au fil de plusieurs dates durant septembre et la liste bien fournie (une bonne vingtaine de titres) est la suivante :

Maintenant

Borderlands 2 (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Shadow of the Tomb Raider : Definitive Edition (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Greedfall : Gold Edition (GOG)

(GOG) Whispered Secrets: Everburning Candle Collector's Edition (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Minabo : A Walk through Life (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Eternights (Epic Games Store)

(Epic Games Store) LEGO : Indiana Jones : The Original Adventures (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Borderlands : The Pre-Sequel (Epic Games Store)

12 septembre

Tales from the Borderlands (Epic Games Store)

(Epic Games Store) 9 Years of Shadows (GOG)

(GOG) Moonlighter (GOG)

(GOG) Golfie (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Cursed to Golf (GOG)

(GOG) Hell Pie (GOG)

(GOG) Showgunners (GOG)

(GOG) Arcadegeddon (Epic Games Store)

19 septembre

Thronebreaker : The Witcher Tales (GOG)

(GOG) The Falconeer (GOG)

(GOG) LEGO The Hobbit (GOG)

(GOG) I Love Finding Cats & Pups - Collector's Edition (Legacy)

(Legacy) Kerbal Space Program (GOG)

26 septembre

Mystery Case Files : Black Crown - Collector's Edition (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Ghost Song (GOG)

(GOG) Ynglet (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Black Desert (code Pearl Abyss)

(code Pearl Abyss) Giana Sisters : Twisted Dreams (Amazon Games App)

En parallèle, le service de cloud gaming Amazon Luna permettra de jouer à une sélection de titres durant le mois sans avoir rien à installer. Les titres Epic figurent en bonne place (Fortnite, Trackmania...) mais on trouvera aussi plusieurs jeux LEGO et Middle Earth : Shadow of War.