Comme tous les mois, Amazon renouvelle la sélection de jeux en téléchargement gratuit dans le cadre de son service Prime Gaming (accessible gratuitement pour les abonnés Prime) et du cloud gaming Amazon Luna.

Après les listes de plus de 20 jeux des derniers mois, celle du mois de juin est plus modeste avec une dizaine de titres proposés qui seront diffusés peu à peu tous les jeudis.

Comme toujours, il s'agit de titres à récupérer sur différentes plates-formes : Amazon Games App, GOG ou Legacy, pour lesquelles il faudra généralement disposer d'un compte (à créer gratuitement).

Une fois téléchargés, les jeux sont disponibles à vie, même après résiliation de l'abonnement Prime. Pour le mois de juin, Amazon Prime Gaming propose la liste de jeux suivantes :

Déjà disponible

Mordhein : City of the Damned (GOG)

The Abandoned Planet (Amazon Games)

12 juin

Station to Station (Amazon Games)

Death Squared (GOG)

19 juin

Dark Envoy (GOG)

FATE : Undiscovered Realms (GOG)

26 juin

Thief : Deadly Shadows (GOG)

Jupiter Hell (GOG)

Gellery of Thinas : Reveries (Legacy)

Du côté du cloud gaming, Amazon Luna met à l'honneur ce mois-ci le titre Batman : Arkham Knight, LEGO DC Super-Villains, House of Golf 2, RiMS Racing, Mail Mole, Garfield Kart - Furious Racing, The Jackbox Survey Scramble, Ultrakill, Spells & Secrets et Q.U.B.E 10th Anniversary.

Tous les titres Epic Games (Fortnite, Trackmania...) et les jeux Fallout 3 et Fallout : New Vegas restent disponibles à demeure.

A noter qu'Amazon relance un accès temporaire sur Luna au récent Star Wars Jedi : Fallen Order qui redeviendra accessible du samedi 7 juin à 9h au dimanche 8 juin 8h59.