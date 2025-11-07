Amazon a repensé son service Prime Gaming de jeux à télécharger gratuitement chaque mois pour les abonnés Prime en le fusionnant avec sa plate-forme de cloud gaming Luna.
Désormais, les deux ne font qu'un mais le principe de la liste de jeux à récupérer gratuitement est toujours d'actualité et la firme vient de dévoiler les titres qui seront proposés tout au long du mois de novembre.
A ceci s'ajoute des jeux proposés en cloud et renouvelés tous les mois, permettant de découvrir ou redécouvrir des jeux sans avoir à les installer.
Pour cette sélection de novembre, Amazon annonce treize titres téléchargeables qui seront proposés petit à petit tous les jeudi :
Déjà disponible
- New Tales From The Borderlands (Epic)
- Dungeons & Dragons : Dark Sun Series (GOG)
- Gas Station Simulator (Epic)
- Lovecraft's Untold Stories (Epic)
13 novembre
- Another World : 20th Anniversary Edition (GOG)
- Fallout 76 (Microsoft)
- Fort Solis (GOG)
- Dark City : Kyiv Collector's Edition (Amazon)
20 novembre
- PlateUp! (Epic)
- Dungeons & Dragons : Krynn Series (GOG)
- Dream Tactics (GOG)
26 novembre
- Big Adventure : Trip to Europe 6 Collector's Edition (Legacy)
- Gunslugs (GOG)
Du côté du service de cloud gaming Luna, l'accès est désormais mis sur les Party Games, ces jeux où l'on peut jouer entre amis dans le salon, avec des titres comme Courtroom Chaos : Starring Snoop Dogg, Angry Birds : Flock Party, Taboo ou Clue.
On trouvera également les grands titres Epic (Fortnite, Trackmania...) et des jeux, classiques ou récents.