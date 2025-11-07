Amazon a repensé son service Prime Gaming de jeux à télécharger gratuitement chaque mois pour les abonnés Prime en le fusionnant avec sa plate-forme de cloud gaming Luna.

Désormais, les deux ne font qu'un mais le principe de la liste de jeux à récupérer gratuitement est toujours d'actualité et la firme vient de dévoiler les titres qui seront proposés tout au long du mois de novembre.

A ceci s'ajoute des jeux proposés en cloud et renouvelés tous les mois, permettant de découvrir ou redécouvrir des jeux sans avoir à les installer.

Pour cette sélection de novembre, Amazon annonce treize titres téléchargeables qui seront proposés petit à petit tous les jeudi :

Déjà disponible

New Tales From The Borderlands (Epic)

Dungeons & Dragons : Dark Sun Series (GOG)

Gas Station Simulator (Epic)

Lovecraft's Untold Stories (Epic)

13 novembre

Another World : 20th Anniversary Edition (GOG)

Fallout 76 (Microsoft)

Fort Solis (GOG)

Dark City : Kyiv Collector's Edition (Amazon)

20 novembre