Après avoir mis en avant la franchise Fallout le mois dernier, le service Prime Gaming d'Amazon renouvelle ses propositions de jeux à récupérer gratuitement pour le mois de mai.

Du côté d'Amazon Luna, le service de cloud gaming maintient l'accès à Fortnite Battle Royale, Fortnite Festival , Trackmania, LEGO Fortnite et Rocket Racing et propose aux membres Prime cinq mois gratuits d'accès à Fallout 3 : GOTY et Fallout : New Vegas dans le cadre de leur adhésion.

Pour le mois de mai, Prime Gaming continue de proposer tout un ensemble de contenus gratuits en jeu pour de nombreux titres, ajoutant des bonus ou des items pour accélérer la progression dans le jeu.

Une liste éclectique en mai sur Prime Gaming

Et la liste de jeux à récupérer tout au long du moi dne manquera pas de charme en passant par plusieurs franchises : Tomb Raider, LEGO, Fallout... mais aussi comme toujours des titres moins connus à découvrir.

Les jeux gratuits seront égrénés petit à petit durant tout le mois :

2 mai : Tomb Raider : Game of the Year Edition (GOG)

(GOG) 2 mai : LEGO Star Wars III : The Clone Wars (GOG)

(GOG) 9 mai : Dark City : International Intrigue (Amazon)

(Amazon) 9 mai : Fallout 3 : Game of the Year Edition (GOG)

(GOG) 9 mai : Nine Witches : Family Disruption (Amazon)

(Amazon) 9 mai : Electrician Simulator (Epic Games Store)

(Epic Games Store) 16 mai : 100 Doors Games : Escape from School (Legacy)

(Legacy) 16 mai : The Forgotten City (Amazon)

(Amazon) 23 mai : Spirits of Mistery : Whisper of the Past (Amazon)

Pour en profiter, il faut disposer d'un abonnement à Amazon Prime ou être abonné spécifiquement à Prime Gaming. Selon les jeux récupérés, il faudra aussi disposer d'un compte sur les plateformes correspondantes.