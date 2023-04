La plateforme vidéo d'Amazon propose depuis peu une fonctionnalité encore peu connue des utilisateurs et qui pourrait rapidement se montrer ultra populaire.

L'option répond à des critiques de plus en plus nombreuses concernant la gestion des volumes sonores dans les films et séries et plus particulièrement la différence parfois importante des niveaux sonores entre les dialogues et les explosions, coups de feu et autres éléments.

Une option pour booster le son des dialogues

De nombreux films imposent ainsi de pousser le son pour profiter pleinement des dialogues, et imposent de rapidement baisser le volume lors des scènes d'action. Que l'on souhaite éviter de réveiller ses voisins ou les enfants, ou plus simplement ne plus avoir à jongler avec la télécommande tout au long du film, la situation reste assez contraignante et gâche parfois l'expérience des utilisateurs.

Pour une fois ce n'est donc pas Netflix, mais Prime Video qui dégaine une nouvelle fonctionnalité pratique : Dialogue Boost propose ainsi d'augmenter la tonalité des voix au sein des programmes. Pour le moment, l'option n'est proposée que sur certains titres originaux et propres à Amazon, et pas toujours sur toutes les langues...

Les utilisateurs ont le choix entre trois niveaux sonores : bas, moyen, haut. Le tout est basé sur l'intelligence artificielle qui reconnait les phases de dialogue et isole les paroles pour augmenter le volume automatiquement.

On ne sait pas encore si Amazon proposera ce traitement automatiquement pour l'ensemble des contenus et pour toutes les langues. Les premiers retours évoquent une option qui reste largement perfectible, espérons que la plateforme continue donc de travailler sur le sujet.