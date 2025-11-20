Pour Prime Video, Amazon lance Video Recaps, une fonctionnalité conçue pour faciliter la reprise d'une série entre deux saisons. En s'appuyant sur l'IA générative, le système identifie les arcs narratifs essentiels et produit une vidéo complète incluant narration, extraits de dialogues et musique synchronisée.

Actuellement, le déploiement concerne une sélection restreinte de séries Prime Original en langue anglaise, notamment Fallout, Tom Clancy’s Jack Ryan, Upload, Bosch et The Rig. La fonctionnalité en bêta est en outre cantonnée aux États-Unis pour le moment.

La conception d'un résumé dynamique

Le processus de création dépasse la simple compilation de scènes marquantes. La plateforme de streaming Prime Video utilise l'IA pour analyser en profondeur les points clés de l'intrigue et les évolutions des personnages, afin de déterminer les instants charnières.

Une fois ces éléments identifiés, l'algorithme sélectionne les clips vidéo les plus pertinents, les associe à une ambiance sonore et génère une voix off pour lier l'ensemble.

La promesse est de qualité cinématographique et supérieure aux récapitulatifs automatisés classiques.

Video Recaps après X-Ray Recaps

Video Recaps vient compléter X-Ray Recaps qui se limitait jusqu'ici à de courts résumés textuels pour éviter les spoilers.

Lorsqu'un utilisateur naviguera vers une nouvelle saison sur Prime Video, un bouton dédié apparaîtra sur la page des détails, lui laissant le choix entre une lecture rapide ou une immersion visuelle.

Avec emphase, Amazon parle d'une " application révolutionnaire de l'IA générative pour le streaming ".