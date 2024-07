Le géant de la vente en ligne affiche une certaine perte de vitesse sur le terrain de la SVOD. C'est pourquoi Amazon vient d'opérer un lifting au niveau de Prime Video.

Après avoir intégré la publicité sur sa plateforme et proposé une nouvelle offre payante en supplément pour éviter les spots, Amazon offre une refonte à son service.

L'idée est de rendre plus agréable et plus pratique l'accès aux contenus qui, avouons-le, étaient loin d'être un modèle d'efficacité jusqu'ici.

Difficile ainsi de parcourir les contenus sur la plateforme sans se prendre les pieds dans le tapis. Certes le catalogue accessible est conséquent, mais une grande partie n'est pas intégrée à l'abonnement.

Il était ainsi devenu complexe de faire le tri entre les contenus associés à certaines formules payantes ou même le paiement à l'acte... Et quand l'utilisateur vient de passer plus de 10 minutes à trouver un programme qui l'intéresse, la frustration s'invite rapidement quand il découvre que le contenu en question implique de passer à la caisse.

La mise à jour déployée vise principalement à corriger ce problème : elle offre plus de clarté sur les contenus intégrés à l'abonnement de l'utilisateur, et tout est désormais mieux séparé.

Une barre de navigation s'invite ainsi sur le bord supérieur de l'écran pour accélérer les recherches, et de nouvelles catégories apparaissent pour un accès et un tri simplifié quant à la nature des contenus.

Le menu permet également de mieux gérer ses abonnements aux différents services annexes comme Paramount+, Max ou Crunchyroll.

Amazon évoque également l'intégration d'une intelligence artificielle générative au niveau du module de suggestion pour mieux correspondre aux gouts des utilisateurs via l'onglet "Fait pour vous". L'IA se charge également de résumer les synopsis pour les rendre plus claires et faciliter leur lecture, notamment sur mobile.