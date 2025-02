Après avoir annoncé produire la série la plus chère de tous les temps avec Le seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir, l'heure est à un peu plus de sobriété du côté de Prime Video.

En effet, Amazon a annoncé souhaiter réaliser des économies et changer de stratégie. Avec pour objectif d'atteindre le seuil de rentabilité dans le courant de cette année 2025, Amazon envisage un levier pour y parvenir : lever le pied sur les productions originales.

Andy Jassy, directeur général du département n'est ainsi pas convaincu par les dépenses liées aux productions originales, considérant qu'elles sont bien loin d'être rentables. En perte de vitesse, Prime Video ne peut ainsi pas se permettre de dépenser des sommes colossales dans des productions longues qui n'engrangeront pas de souscriptions supplémentaires.

Il faut ainsi s'attendre à voir quelques productions maison prendre un peu de retard du fait des coupes budgétaires, voire certains programmes mis en suspens pour une durée indéterminée. Prochainement, Prime Vidéo pourrait ainsi proposer moins de séries et de films maison, pour se concentrer sur ce qui génère le plus de revenus sur la plateforme : le sport.

La série du Seigneur des Anneaux ou Citadel devraient ainsi voir leurs budgets réduire, l'audience n'étant pas au rendez-vous.

En 2024, Amazon a dépensé 7 milliards de dollars pour la production de films originaux et sous licence, des contenus de sport et du direct.

Désormais, Prime Vidéo pourrait s'orienter un peu plus vers la retransmission de compétitions sportives d'envergure. Un contrat noué l'été dernier avec Disney et Comcast pour la diffusion des matchs de NBA sur 11 ans devrait aider Prime Video à retrouver un peu de public, idem avec la NFL.

Le match entre Mike Tyson et Jake Paul a démontré que le sport pouvait être le nouvel eldorado de Prime Vidéo puisque l'événement a réussi à rassembler plus de 108 millions de spectacteurs sur Netflix. La plateforme de Jeff Bezos espère ainsi pouvoir calquer son concurrent principal et s'installer comme une référence sur ce type de programmes.