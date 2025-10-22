Le coup d'envoi de la saison régulière 2025-2026 de NBA a été donné aux États-Unis. En France, il faudra attendre le week-end prochain pour voir de premiers matchs sur Prime Video. Cela avait été l'une des annonces de cet été, la plus grande ligue de basketball au monde débarque sur la plateforme vidéo d'Amazon.

Avec 86 matchs de saison régulière confirmés, la NBA fera ses débuts sur Prime Video en France avec un match opposant les Boston Celtics aux New York Knicks. Une première affiche pour un rendez-vous le samedi 25 octobre à 1h30 du matin.

Le phénomène Wemby sur Prime Video

De nombreux regards se tourneront toutefois inévitablement vers la rencontre opposant les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama aux Brooklyn Nets qui sera diffusée le dimanche 26 octobre à 19h, même s'il y aura eu entre-temps le match des Minnesota Timberwolves contre les Los Angeles Lakers à 4h du matin.

Amazon souligne que les membres Prime en France pourront également profiter des matchs européens à Berlin et Londres les 15 et 18 janvier 2026, où s'affronteront l'Orlando Magic et les Memphis Grizzlies.

Ils pourront en outre suivre en exclusivité le tournoi NBA Play-In 2026, près de la moitié des matchs du premier et deuxième tour des Playoffs, ainsi qu'une finale de Conférence. Pour la fin de cette saison inaugurale, Prime Video sera aussi le diffuseur exclusif des Finales NBA en juin 2026.

Avec l'abonnement Prime d'Amazon

La riche offre Prime d'Amazon est au tarif de 6,99 € par mois ou 69,90 € par an. Pour les étudiants et les 18-22 ans, il existe une offre Prime à 3,49 € par mois (ou 34,95 € par an). Amazon continue par ailleurs de proposer un essai gratuit pour les nouveaux abonnés.