C'est désormais officiel. Dans un e-mail envoyé aux abonnés, Amazon prévient que le Pass Ligue 1 avec Amazon Prime Video s'arrête à partir du 19 juin et ne sera pas reconduit.

" Suite à la fin de saison 2023-2024 et en raison de la fin de cycle en vigueur des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 par Prime Video, la chaîne Le Pass Ligue 1 ne sera plus disponible dans sa forme actuelle. […] Vous ne serez plus en mesure d'accéder à cette chaîne ", écrit Amazon.

Dans son message, Amazon souligne que " le ou les futurs diffuseurs de la prochaine saison de Ligue 1 et de Ligue 2 ne sont pas encore connus. " Si le divorce entre Amazon et le football français semble être prononcé, le groupe invite à " rester à l'écoute via nos réseaux ou nos différents canaux de communication. "

Amazon en simple canal de diffusion d'une chaîne de la LFP ?

Actuellement, la Ligue de Football Professionnel (LFP) est dans l'impasse après l'échec de son appel d'offres pour les droits TV du championnat de France de football sur la période 2024-2029, puis l'échec de négociations de gré à gré.

La LFP avait misé sur le milliard d'euros par saison pendant cinq ans. C'est désormais une solution de secours qui se dessine. Elle reposerait sur la commercialisation et le lancement d'une chaîne par la LFP elle-même.

Selon L'Équipe, la chaîne 100 % L1 de la LFP pourrait être commercialisée pour environ 25 € par mois. Éventuellement, une diffusion de cette chaîne par le biais d'Amazon Prime Video n'est pas à exclure.