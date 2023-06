Les championnats de France de football de Ligue 1 et de Ligue 2 ont respectivement pris fin le 3 juin et le 2 juin pour la saison 2022-2023. C'est ainsi la trêve estivale et Amazon a décidé de faire un geste commercial pour les abonnés au Pass Ligue 1 de Prime Video.

À l'occasion de l'intersaison estivale, le prix mensuel de l'abonnement passe de 12,99 € par mois à… 0 € par mois. Après la gratuité, le paiement mensuel sera par la suite automatiquement réactivé début août 2023.

Pour la saison 2023-2024, la Ligue 1 Uber Eats commence le week-end des 12 et 13 août 2023. La Ligue 2 BKT aura de son côté repris le week-end du 5 août 2023.

Amazon candidat pour 2024-2028 ?

Le " cadeau " d'Amazon pour le Pass Ligue 1 de Prime Video n'est pas une première. Il s'inscrit au contraire dans la continuité de ce genre de pratique. L'interruption en raison de la dernière Coupe du monde au Qatar, et inhabituellement hivernale, n'avait pas fait exception.

Rappelons néanmoins que le Pass Ligue 1 est seulement accessible pour les membres Prime d'Amazon. Annulable à tout moment, il vient donc s'ajouter au prix de l'abonnement à Amazon Prime. Il comprend 80 % des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2.

En juin 2021, Amazon avait récupéré les droits TV de diffusion pour 256 millions d'euros par an. La saison 2023-2024 est l'ultime saison de ce contrat avec la Ligue de Football Professionnel qui lancera l'automne prochain un appel d'offres pour la période 2024-2028. Le nombre d'abonnés au Pass Ligue 1 de Prime Video est assez mystérieux.