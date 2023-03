Alternative à Starlink de SpaceX, le Projet Kuiper d'Amazon veut aussi créer une constellation de satellites en orbite basse pour assurer un accès Internet depuis l'espace proche.

L'initiative est moins avancée et ne dispose pas encore du réseau de satellites LEO qui permettra l'accès à Internet mais elle progresse et le fait savoir. Amazon dévoile ainsi les équipements finaux pour les clients et notamment l'antenne qui permettra la connexion.

Observant que les équipements traditionnels sont souvent volumineux et coûteux, le projet Kuiper va miser sur un design compact et une antenne aux formes carrées à installer dans un espace dégagé, le tout avec un tarif restant attractif.

Trois équipements pour Kuiper

L'antenne standard pour les particuliers et les petites entreprises ne mesurera que 28 cm pour moins de 2,3 Kg avec un débit maximum de 400 Mbps, le tout produit pour moins de 400 dollars.

Un second dispositif encore plus compact de 500 g monté sur un pied et transportable pourra quant à lui fournir un débit jusqu'à 100 Mbps et sera produit pour un coût encore moins élevé.

Enfin, Amazon prévoit un équipement plus imposant (46 x 76 cm) pour les grandes entreprises et agences gouvernementales assurera des vitesses de transfert pouvant aller jusqu'à 1 Gbps.

En jouant sur des coûts de production bas, Amazon laisse entendre que les prix de l'équipement et de l'abonnement seront moins élevés que ceux de Starlink. Les terminaux embarqueront une puce spécifique Prometheus conçue par Amazon et combinant "la puissance de traitement d'un modem 5G comme ceux des smartphones, la capacité d'une station de base de réseau mobile et la capacité d'une antenne micro-onde pour une connexion point à point".

Lancement commercial en 2024

Cette puce Prometheus aura son équivalent dans les satellites et les stations de contrôle au sol du projet Kuiper, ce qui permettra d'atteindre cette fameuse bande passante de 1 Gbps.

Le lancement du service commercial est prévu dans le courant de l'année 2024 après le lancement des premiers satellites de la constellation en début d'année prochaine, leur production de masse devant débuter fin 2023.

Pour commencer, Amazon va placer en orbite deux satellites de test avec un lanceur Vulcan Centaur de ULA (United Launch Alliance), afin d'assurer la validation des technologies.

Amazon indique vouloir appliquer les mêmes stratégies de production pour les équipements finaux que pour ses autres produits (Kindle, Echo...) afin de pouvoir équiper à terme "des dizaines de millions de clients".