L'étau se resserre sur les géants du e-commerce. Quelques jours seulement après le scandale qui a failli coûter sa licence à Shein en France, c'est au tour d'Amazon d'être confronté à une accusation similaire et grave.

Une organisation suédoise, ChildX, a déposé plainte contre le géant américain. La raison : la présence de poupées sexuelles à l'apparence d'enfants dans ses rayons virtuels.

Que reproche l'ONG ChildX à Amazon ?

L'organisation suédoise ChildX a identifié sur Amazon des poupées sexuelles à caractère pédopornographique proposées à la vente. La plainte vise Amazon, mais aussi deux autres plateformes (une suédoise, une chinoise) qui n'ont pas été nommées pour ne pas leur faire de publicité.

Pour ChildX, la vente de ces objets normalise les agressions sexuelles sur enfants et augmente la demande en contenus illicites.

Quelles sont les demandes de l'association ?

ChildX ne se contente pas d'un simple retrait. L'ONG demande l'interdiction pure et simple de ces sites en Suède. Elle estime qu'ils enfreignent les lois suédoises sur l'exploitation sexuelle des enfants.

L'association veut élargir la liste noire des sites pédopornographiques (qui existe déjà en Suède) pour y inclure les plateformes de e-commerce qui "encouragent ou facilitent les abus contre les enfants".

Quel est le lien avec l'affaire Shein ?

Cette plainte en Suède intervient dans un contexte européen particulièrement tendu pour les marketplaces. La semaine dernière en France, Shein a été menacé de suspension totale pour des faits identiques.

La boutique chinoise avait dû procéder à un grand ménage en urgence pour conserver son accès au marché français. L'affaire Shein a servi de signal d'alerte.

Les autorités et les ONG de défense des droits de l'enfant, en France comme ailleurs en Europe, scrutent désormais avec une attention accrue les rayons virtuels de ces géants du web. La justice suédoise doit maintenant se prononcer sur le dossier Amazon.

Foire Aux Questions (FAQ)

D'autres sites sont-ils concernés ?

Oui. La plainte de ChildX vise Amazon, mais aussi deux autres boutiques en ligne, une basée en Suède et une en Chine. L'organisation a choisi de ne pas les nommer pour éviter de leur offrir de la "publicité".

Quelle est la législation en Suède sur ce sujet ?

Les autorités suédoises disposent d'une liste noire des sites web pédopornographiques. Cependant, les opérateurs ne sont actuellement pas légalement tenus d'en interdire l'accès. ChildX demande justement un durcissement de la loi pour y inclure les plateformes de e-commerce.