Amazon a décidé de mettre un terme à des programmes de rétribution des développeurs pour des Skills Alexa. Une initiative qui avait vu le jour en 2017 pour motiver la création d'applications permettant d'ajouter des fonctionnalités et interactions à l'assistant vocal Alexa. Elle prendra fin le 30 juin prochain.

Selon Amazon, il y a aujourd'hui plus de 160 000 Skills Alexa disponibles et une communauté de développeurs bien établie. Une porte-parole du groupe a indiqué à Bloomberg que moins de 1 % des développeurs participent encore aux programmes pour des récompenses qui n'auraient ainsi plus lieu d'être.

Même si le signal envoyé par Amazon peut laisser perplexe certains développeurs, il est à souligner que cela ne signifie pas pour eux la fin d'une possibilité de monétisation grâce à des achats dans leurs Skills Alexa.

Moins de pertinence à l'heure de l'IA générative ?

D'après une source de Bloomberg, les applications créées par des développeurs rémunérés n'étaient généralement pas à l'origine de revenus notables pour Amazon. En outre, Amazon se tourne désormais vers l'ajout de davantage de capacités d'IA générative.

La question se poserait d'une version payante d'Alexa pour soutenir le renfort d'intelligence artificielle générative. Un lancement pourrait éventuellement intervenir fin juin, sans toutefois mettre au rebut la version gratuite d'Alexa.

Rappelons que du côté de Google, les actions conversationnelles (Consersational Actions) - et donc applications vocales tierces - pour Google Assistant ont déjà été abandonnées.