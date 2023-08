Aujourd'hui, Amazon nous propose de belles offres sur une multitude de produits liés au stockage. Nous vous avons sélectionné trois types d'appareils permettant de mettre vos données à l'abri, quelles que soient leurs tailles.

Commençons par le disque SSD Crucial BX500. Ce média flash se place en lieu et place de votre disque dur mécanique avec une particularité : la différence de vitesse. En effet, il diminue le temps de réaction de votre appareil lorsqu'il est installé. Ce disque SSD SATA possède une interface SATA III (6 Gbps) et affiche des vitesses de transfert de 540 Mo/s en écriture et lecture. Vous pourrez l'utiliser dans la limite de 480 Go.

Ce disque SSD Crucial BX500 est proposé à 27,99 € au lieu de 41,99 € soit 33% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.

D'autres disques SSD sont en promotion à savoir :



Et d'autres produits liés au stockage sont à prix réduit comme :

Clé USB

Disque dur mécanique



