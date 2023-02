Les robotaxis sans chauffeur sont-ils l'avenir du déplacement urbain ? Plusieurs startups travaillent dans le domaine et Zoox, la filiale d'Amazon rachetée en 2020, marque des points en faisant circuler pour la première fois ses navettes autonomes sur voie publique.

La première démonstration vient d'être réalisée à Foster City (Californie) entre deux bâtiments du groupe et sur un parcours de 1 mile (1,6 kilomètre), avec à bord des employés.

Zoox indique avoir longuement testé son système sur voies privées et avoir obtenu le feu de l'autorité californienne DMV (Department of Motor Vehicles), ce qui en fait l'unique navette autonome (et conçue dès le départ dans cette optique) autorisée dans l'Etat fédéral.

Un essai limité mais prometteur

La navette autonome de Zoox se distingue ainsi des véhicules autonomes comme en proposent Waymo (Alphabet) ou Cruise (General Motors), qui restent des voitures adaptées à la conduite autonome par leurs capteurs et leur intelligence artificielle embarquée.

Ici, point de volant ni de pédales et le véhicule ressemble plutôt à un minibus ou une rame de tramway autonome. Cette première étape ouvre la voie à une commercialisation étendue au grand public.

Le véhicule est encore limité en ne pouvant transporter que quatre personnes maximm à 35 mph (un peu plus de 50 km/h) mais il est déjà capable de manoeuvrer, de comprendre la signalisation et d'éviter les obstacles urbains (autres véhicules, piétons, cyclistes...).

La France en pointe dans les navettes autonomes mais...

En France aussi, le sujet des navettes autonomes fait l'objet de travaux de la part de plusieurs entreprises mais le chemin reste compliqué. La firme Navya, l'une des plus avancées mais à court de liquidités, vient de se placer en redressement judiciaire.

D'autres, comme Transdev / EasyMile, ont déjà jeté l'éponge après plusieurs millions d'euros d'investissement engloutis, face aux difficultés de développement et de gestion des situations à risque.

Il restera encore le cas de Tesla qui rêve aussi de transformer ses véhicules électriques en robotaxis grâce à la conduite autonome lorsqu'ils ne sont pas utilisés par leur propriétaire, avec la compensation d'un revenu complémentaire. Son patron Elon Musk en dira peut-être un peu plus à ce sujet lors de l'Investor Day du 1er mars 2023.