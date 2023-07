Alors qu'il y a quelques mois, AMD mettait en avant tout son savoir-faire dans ses Ryzen série 7000 exploitant le nouveau socket AM5 et son architecture Zen 4, voilà que la marque lance sur le marché trois nouvelles références... d'ancienne génération.

C'est à n'y rien comprendre : AMD avait déjà étonné il y a quelques jours en déclinant son Ryzen 5 5600X en version X3D exploitant la technologie 3D V-Cache mais avec une exclusivité accordée à MicroCenter aux USA.

Trois nouveaux processeurs en AM4

Finalement, ce sont 3 références de la précédente génération en socket AM4 que vient de lancer la marque avec un Ryzen 7 5700 et un Ryzen 3 5100.

C'est Gigabyte qui rapporte l'existence de ces deux processeurs sous architecture Cézanne et donc en Zen 3. Le Ryzen 7 5700 embarque 8 coeurs pour 13 Threads tandis que le Ryzen 3 5100 embarque 4 coeurs pour 8 threads, ils sont tous les deux gravés en 7 nm et affichent un TDP de 65 W. On ne note aucun iGPU au sein des puces, et il se pourrait que les processeurs ne soient lancés que sur certains marchés spécifiques.

En effet, ils se présentent comme des références d'entrée et de milieu de gamme, le 5700 venant s'intercaler entre les Ryzen 5600 et 5800, un positionnement qui interroge beaucoup actuellement.

On se demande par ailleurs quel est l'intérêt pour AMD de commercialiser des processeurs d'ancienne génération, mais surtout sur ces gammes de performances alors que les processeurs mieux équipés sont déjà proposés à des prix très abordables.