Malgré les promesses réalisées il y a quelques années, AMD peine à venir s'imposer face à Nvidia sur le segment des GPU premium.

Si la génération RDNA 3 a montré de nettes améliorations, c'est surtout le prix plus accessible des cartes qui a séduit le grand public face aux modèles proposés par Nvidia. Mais dans les faits, AMD n'est pas parvenue à se hisser au niveau ou même au-dessus des GPU de son concurrent.

De fait, AMD en vient à la conclusion qu'il n'est plus forcément intéressant de dépenser des fortunes pour développer des cartes ultra puissantes, et opte pour une stratégie bien plus intéressante. La marque a indiqué se focaliser sur le milieu de gamme et laisser Nvidia faire sa vie sur le segment premium.

L'architecture RDNA4 ne viendra donc pas se frotter à la GeForce RTX 5090 prévue en début d'année prochaine. AMD va concentrer ses efforts sur l'entrée et le milieu de gamme, des segments qui se veulent bien plus porteurs.

En développant une expertise sur ces segments, AMD pourrait finir par s'imposer sur le marché en se spécialisant sur certains modèles en les rendant à la fois performants, mais également bien plus compétitifs sur le terrain des prix par rapport à Nvidia. Toute la stratégie d'AMD repose sur un objectif : atteindre 40 à 50% de parts de marché le plus rapidement possible. Rappelons que sur la génération actuelle, AMD ne représente que 12% du marché, et la marque n'a historiquement jamais atteint les 40% de parts de marché.

Les prochains GPU d'AMD vont ainsi se focaliser sur les joueurs à la recherche de solutions performantes pour du jeu en 1440p. En parallèle, c'est en récupérant des parts de marché qu'AMD pourra obtenir plus de poids pour faire prendre en charge ses propres technologies aux développeurs et éditeurs, et enfin pouvoir revenir jouer des coudes à armes égales avec Nvidia.