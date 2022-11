AMD continue de s'inviter dans un nombre grandissant de supercalculateurs et de stations de travail dédiées aux scientifiques, mais pas que. La gamme de puces EPYC d'AMD séduit de plus en plus de professionnels à la recherche de stations de calcul puissantes au prix relativement contenu, et la prochaine génération devrait à nouveau largement séduire.

Les prochaines puces EPYC profiteront ainsi à leur tour de la nouvelle architecture Zen 4. A la clé : Plus de coeurs, plus de mémoire cache et des puces toujours plus performantes.

14 processeurs prévus, jusqu'à 96 coeurs

AMD prévoit ainsi d'emblée pas moins de 14 références de processeurs EPYC afin de s'adapter à un ensemble plus vaste de besoins. La demande de ce type de puces explose sur le marché depuis le lancement des premières générations de processeurs EPYC.

La plus petite variante, l'EPYC 9124 proposera 16 coeurs pour 32 threads, mais la version la plus aboutie, l'EPYC 9654 embarquera 96 coeurs pour 192 threads. Au fil des différentes versions, la répartition des coeurs permettra de proposer des solutions très spécialisées.

La nouvelle génération de puces EPYC profite ainsi de la conception chiplet qui propose une nouvelle organisation des coeurs : chaque CCD embarque jusqu'à 8 coeurs et jusqu'à 32 Mo de cache L3. En fonction des versions, cette génération de puces EPYC peut agréger jusqu'à 12 CCD.

Chaque CCD est gravé en 5 nm pour la partie coeur et en 6 nm pour la partie sIOD. Les puces sont également compatibles DDR5-4800 ECC (jusqu'à 12 canaux mémoire pour un total de 6 To ) et PCI Express 5.0 (jusqu'à 128 lignes).

Avec ces nouvelles puces, AMD s'impose de loin sur le marché des serveurs et stations de calcul, aucune équivalence chez Intel n'étant véritablement à la hauteur pour l'instant., ni en performances, ni en termes de prix.