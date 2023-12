Le secteur de l'intelligence artificielle est une vraie martingale pour les concepteurs de composants IA qui se retrouveront dans les datacenters afin d'alimenter les intelligences artificielles génératives et les grands modèles d'IA.

Le groupe Nvidia a un temps d'avance grâce à une présence précoce dans le domaine et un suivi régulier par de nouveaux produits toujours plus performants. La firme a connu une très forte croissance depuis fin 2022, seulement contrariée par les mesures de restriction imposées par le gouvernement sur les exportations de composants vers la Chine.

AMD Instinct MI300X et MI300A, les leviers de croissance

De son côté, AMD a mis plus de temps pour se tourner franchement vers le secteur IA mais c'est désormais chose faite avec la disponibilité de composants comme l'accélérateur graphique IA Instinct MI300X et l'APU Instinct MI300A prêts à se mesurer aux offres de Nvidia pour conquérir des parts de marché.

En affirmant être en capacité d'ajouter plus de 2 milliards de dollars de revenus l'an prochain grâce à l'intelligence artificielle, la CEO d'AMD Lisa Su adresse un message positif que les investisseurs sont prêts à écouter.

En conséquence, le cours en Bourse d'AMD a connu une forte progression de près de 10% à l'annonce de la disponibilité des équipements Instinct MI300 et des perspectives positives à venir, d'autant plus que de grands acteurs comme Microsoft et Meta se sont positionnés pour les utiliser dans leurs datacenters aux côtés de leurs propres composants custom.

Sans chercher à battre Nvidia, profiter du marché de l'IA

AMD peut en effet jouer le rôle d'alternative et d'élément de diversification face à la forte domination de Nvidia (détenteur de 80% du marché des composants IA), ce qui pourrait lui permettre de représenter à terme 10% du marché des puces d'intelligence artificielle, selon certains analystes.

Pas de quoi faire trembler Nvidia (et ce n'est même pas le but, a confirmé Lisa Su) mais suffisant pour s'assurer des revenus conséquents dans un marché estimé à 45 milliards de dollars actuellement...et de plus de 400 milliards de dollars d'ici 2027.