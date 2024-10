Dell et AMD sont deux sociétés qui s'affrontent depuis des années sur le secteur des puces informatiques, et pourtant, les deux ennemis viennent de signer une alliance autour de la sauvegarde de l'architecture x86.

Ce qui les a opposés pendant des années vient ainsi de les réunir, car l'heure est critique pour le marché des puces avec l'émergence de l'architecture ARM qui tente de s'imposer sur le marché de l'informatique grand public, mais également professionnel.

C'est ainsi que les deux fondeurs américains ont annoncé la formation d'un "groupe consultatif sur l'écosystème x86". Une initiative partagée par Intel et AMD et qui regroupe d'autres grands noms du secteur comme Tim Sweeney (Epic Games), Linux Torvalds (Linux) mais également Dell, Google, Broadcom, Hewlett Packarg, Meta, Microsoft, Oracle, Lenovo, Red Hat ou encore Oracle...

Il s'agit pour le groupe de "réunir les leaders technologiques pour modeler l'avenir de l'architecture informatique la plus utilisée à travers le monde", le x86 donc, avec plusieurs objectifs en ligne de mire.

Ces objectifs sont d'améliorer le choix et la compatibilité des clients entre le matériel et les logiciels, de simplifier les directives architecturales pour une meilleure cohérence logicielle avec une normalisation des interfaces entre les différentes offres x86 tant chez Intel qu'AMD. Enfin, il est également prévu d'accélérer l'intégration des nouvelles fonctionnalités dans les systèmes d'exploitation, frameworks et applications.

Tout le secteur devrait ainsi travailler main dans la main pour arriver à une convergence des efforts permettant d'optimiser les solutions proposées par les puces, et qui seront alors mieux exploitées par les logiciels.

Pour AMD comme pour Intel, il s'agit de tenter de relancer le marché du PC, tout en renforçant leurs positions respectives face à la montée en puissance d'ARM. Un choix stratégique qui permettrait aux deux entités de ne pas avoir à basculer vers l'ARM, et donc de limiter les investissements pour rattraper leur retard sur cette architecture particulière.