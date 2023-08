Cela fait plusieurs mois déjà qu'AMD a lancé sur le marché ses nouvelles générations de cartes graphiques avec les Radeon RX 7900 XT et RX 7900 XTX. La nouvelle architecture RDNA 3 n'a toutefois connu que 3 références (la RX 7600 est sortie il y a quelques semaines pour l'entrée de gamme) alors que dans l'interval, Nvidia a déjà déployé toute sa gamme de cartes RTX 4000.

Une RX 7900 sortie de nulle part

AMD était ainsi attendue sur les RX 7700 et RX 7800, mais finalement c'est une référence inattendue qui est apparue avec la Radeon RX 7900 GRE.

Toujours pas de milieu de gamme pour faire le pont entre la RX 7600 à 299€ et la RX 7900 XT à 850€. En Europe comme aux USA, la RX 7900 GRE sera tout simplement baptisée RX 7900. En essence, il s'agit d'une RX 7900 XT dotée de moins de VRAM (16 Go), elle se limite à 70 unités de calcul contre 84 . La carte est attendue entre 579 et 649 dollars, soit un peu moins de 600 euros, la disponibilité est annoncée comme très limitée.