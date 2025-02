Alors qu'Intel impose un changement de socket à quasi chacune de ses nouvelles générations de processeurs, AMD a fait le choix de la longévité, pour meilleur et pour le pire parfois.

Un choix critiqué par certains, mais félicité par les utilisateurs qui souhaitent faire durer leur configuration sans avoir à changer les trois quarts de leur matériel à chaque nouvelle génération de CPU.

Si tous les regards étaient tournés vers l'AM5 et les processeurs de dernière génération, AMD vient de créer la surprise en annonçant pas moins de six nouveaux processeurs pour son socket AM4. Cette décision inattendue relance le débat sur la longévité des plateformes et offre de nouvelles options aux utilisateurs fidèles à cette architecture.

Une gamme diversifiée pour tous les besoins

AMD ne fait pas les choses à moitié avec cette nouvelle vague de processeurs AM4. La marque propose ainsi une gamme complète allant du Ryzen 3 au Ryzen 7, avec des versions classiques et des versions à basse consommation. Voici le détail de ces six nouvelles références :

Ryzen 7 5705G et 5705GE

et Ryzen 5 5605G et 5605GE

et Ryzen 3 5305G et 5305GE

Ces processeurs, basés sur l'architecture Cezanne, combinent des cœurs CPU Zen 3 avec un GPU intégré Vega. Une configuration qui les rend particulièrement intéressants pour des usages bureautiques ou des configurations compactes ne nécessitant pas de carte graphique dédiée. D'ailleurs on remarque qu'aucun des processeurs annoncés n'est réellement orienté vers les performances en jeu ou de haut vol, ils répondent ainsi à un autre marché plus spécifique.

Des performances adaptées aux usages modernes

Bien que ces nouveaux CPU ne visent pas les performances extrêmes des derniers Ryzen 7000, ils offrent des caractéristiques intéressantes :

Le Ryzen 7 5705G affiche une fréquence de base de 3,8 GHz et peut monter jusqu'à 4,6 GHz en boost

Le Ryzen 5 5605G démarre à 3,9 GHz et atteint 4,4 GHz en boost

Le Ryzen 3 5305G propose 3,6 GHz de base et 4,2 GHz en boost

Les versions GE, optimisées pour une consommation réduite, sacrifient un peu de fréquence de base, mais conservent les mêmes capacités de boost. Cette flexibilité permet de s'adapter à différents types de boîtiers, y compris les plus compacts.

Et l'on pense ainsi aux parcs d'ordinateurs dédiés à la bureautique et pourquoi pas même un lancement ciblé qui permettrait aux entreprises de faire évoluer leurs configurations à moindres frais pour opérer une bascule vers Windows 11 sans avoir à investir plus lourdement dans un changement total de matériel...

L'AM4 : une plateforme qui ne dit pas son dernier mot

Avec cette annonce, AMD prouve que l'AM4 a encore de beaux jours devant lui. Lancé en 2016, ce socket aura connu une longévité exceptionnelle dans l'industrie informatique. Les possesseurs de cartes mères AM4 peuvent se réjouir de ces nouvelles options pour mettre à jour leur configuration sans changer de plateforme, mais cette stratégie d'AMD soulève également quelques questions :

Comment ces nouveaux processeurs se positionnent-ils par rapport aux Ryzen 5000 existants ?

Quel impact sur les stocks et les prix des CPU AM4 déjà sur le marché ?

Cette annonce retardera-t-elle l'adoption de l'AM5 par certains utilisateurs ?

Une chose est sûre : AMD offre un choix encore plus large aux consommateurs, qu'ils soient à la recherche de performances, d'efficacité énergétique ou d'un bon rapport qualité-prix. Il se peut également qu'AMD cherche à écouler ses surplus de stocks de CPU en Zen 3.

L'avenir de l'AM4 et la stratégie d'AMD

Cette annonce surprise d'AMD soulève des questions sur la stratégie à long terme de l'entreprise. Alors que l'AM5 semblait destiné à prendre le relais, l'arrivée de ces nouveaux processeurs AM4 brouille les cartes.

Certes le maintien du socket AM4 se présente comme une aubaine pour les utilisateurs ne souhaitant pas investir plus largement dans la plateforme AM5 (qui impose un changement de RAM également pour passer à la DDR5 toujours très onéreuse).

Dans le même temps, maintenir l'AM4 pourrait se faire au détriment de l'adoption plus massive de l'AM5 et donc ralentir l'évolution des technologies au sens plus large.

AMD devra prouver qu'elle est assez solide pour jouer solidement sur les deux tableaux sans que le maintien de l'AM4 ne freine l'innovation et les avancées de la marque sur les technologies d'avenir.