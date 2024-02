Le groupe AMD peut difficilement lutter avec les lancements à répétition de cartes graphiques gaming de Nvidia et riposter sur chaque segment. Cela ne l'empêche d'étoffer intelligemment sa gamme Radeon RX 7000 par petites touches, sans se perdre dans des déclinaisons tortueuses.

La firme garde le focus sur son modèle le plus puissant sous architecture RDNA 3, à savoir la Radeon RX 7900, et en annonce une déclinaison Radeon RX 7900 GRE qui mise sur sa combinaison de solides performances et d'un tarif restant attractif pour accrocher les GeForce RTX de puissance similaire.

Avec 80 unités de calcul (GPU Navi 31), elle se situe en-dessous des 96 unités de la RX 7900 XTX et des 84 unités de la RX 7900 XT, mais elle conserve suffisamment de puissance pour assurer du jeu en 1440p dans de très bonnes conditions et pour ouvrir une fenêtre vers le jeu 4K, même si ce n'est pas son objectif premier.

Des caractéristiques soigneusement choisies

Ses 16 Go de mémoire GDDR6 donnent l'envergure pour y parvenir mais AMD fait le choix d'une vitesse mémoire plus faible de 18 Gbps (contre 20 Gbps sur les Radeon RX 7900 XTX et XT) et d'un bus 256-bit.

Forcément, cela amène la bande passante à 576 Go/s, moins que les plus de 600 Go/s de ses consoeurs. En revanche, la Radeon RX 7900 GRE descend franchement sous les 300W côté puissance en affichant un TBP de 260W.

AMD met en avant pour sa nouvelle carte graphique le support de l'encodage AW1 et de la technologie HYPR-RX d'upscaling et de génération de frames (FSR et Fluid Motion) pour un rendu optimisé et très fluide.

La Radeon RX 7900 GRE clame sa supériorité sur la GeForce RTX 4070 (qui se limite à 12 Go de mémoire) aussi bien en 1440p qu'en jeu 4K grâce à ses techniques d'optimisation, le tout pour le même tarif de 549 dollars.

Concurrente de la RTX 4070

Elle promet également des performances supérieures dans le domaine du traitement par intelligence artificielle, que ce soit pour de la génération text-to-image ou pour faire tourner des modèles de langage (LLM).

La carte graphique AMD Radeon RX 7900 GRE débute sa commercialisation dès ce 27 février avec un tarif en France de 609,90 € ce qui en fera un GPU gaming à l'intéressant rapport qualité / prix.

Dans le même temps, AMD ajuste sa grille tarifaire en faisant reculer le prix de sa carte graphique gaming Radeon RX 7700 XT qui passe désormais à 469 €, soit 30 € de moins qu'à son lancement.